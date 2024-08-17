Дольше двух недель — ненормально. Прокуратура Фрунзенского района посчитала нарушением длительные отключения горячей воды

Прокуратура Фрунзенского района вынесла представление руководителю одной из организаций, которая должна обеспечивать горячей водой жилые дома. Причиной стали отключения на срок, «превышающий предельный», в 367 домах. Об этом сообщила прокуратура Санкт-Петербурга 16 августа

Прокуроры провели проверку работы теплоснабжающей организации и установили, что она проводила гидравлические испытания и ремонт сетей во Фрунзенском районе три дня, но горячая вода у жителей так и не появилась. «После истечения предельного срока проведения ремонтных работ горячая вода отсутствовала в 367 многоквартирных домах Фрунзенского района», — отмечают в пресс-службе петербургской прокуратуры.

Рекомендованный Минстроем России предельный срок отключения горячей воды составляет 14 дней. Об отключении должны предупреждать не менее чем за сутки.

По результатам проверки прокурор Фрунзенского района внес представление в адрес гендиректора ресурсоснабжающей организации. Во время рассмотрения соответствующего акта нарушения устранены, и во всех 367 домах вновь появилась горячая вода.

Прокуратура Фрунзенского района добивается перерасчета оплаты услуг за горячее водоснабжение жильцам всех пострадавших домов, поскольку были превышены допустимые пределы отключения горячей воды. Особенно актуально это будет для тех, кто платит по нормативу, или у кого из крана текла холодная вода вместо горячей (а, значит, счетчики продолжали считать ее как горячую).

Жители Фрунзенского района многократно жаловались на сверхплановые отключения горячей воды из-за работ «Теплосети Санкт-Петербурга». Читатели сообщали «Фонтанке» об отсутствии воды дольше двух недель «в половине района». Организация каждый раз объясняла это устранением дефектов, выявленных во время испытаний.