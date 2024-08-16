Главный синоптик Петербурга подвёл итоги половины августа и рассказал, какая погода будет дальше

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Первая половина августа запомнилась в первую очередь дождями, и статистика это подтверждает. Об этом 16 августа рассказывает главный синоптик города Александр Колесов.

Обычно в Петербурге в первой половине августа выпадает не очень много осадков, среднее значение за 144 года — 38,8 мм, в отдельные годы бывает 70–90 мм. А более 100 мм отмечено в истории города всего три раза. На первом месте остается 1902 год (123,1 мм), в этом сезоне зафиксировано 113,5 мм осадков, на третьем месте — 1881 год (100,5 мм). Из 15 дней 11 оказались дождливыми (осадки были разной интенсивности). Большая часть объема (свыше 70 мм) приходится на сильные ливни. Например, 14 августа местами прошли ливни с градом, на севере города дороги превращались в реки, в подвалах случались потопы, а на улице Шаврова из-за осадков обрушился потолок в раздевалке фитнес-центра.



«Конечно, всегда помнится только все ближайшее, так вот для сравнения: в прошлом жарком августе за этот период выпало всего 23,9 мм осадков — это как один хороший ливень, например, 10 августа этого года», — отмечает синоптик.

Если дожди кратковременные, в тот же день может светить солнце. В этом году так и получается: солнечными были все 15 дней первой половины августа. Но общее свечение (117,9 часа) далеко до рекордных значений (160–179 часов), но гораздо больше, чем, например, в 2019 году (81 час) или в 2021 году (94 часа).



Солнце постоянно прогревало воздух. Несмотря на то, что жарких периодов не было (максимум — 26,2 градуса 9 августа), средняя температура оказалась довольно высокой — 18,3 градуса, что ниже нормы всего на 0,3 градуса. «Это достаточно тепло, особенно на фоне многих лет в этом веке», — подчеркивает Колесов.



Холодных ночей в центре Петербурга еще не было (в отличие от Москвы и других центральных регионов). Всего один раз ночью было плюс 12, а в другое время — выше.

«Ну а впереди еще достаточно теплый период в Санкт-Петербурге, во всяком случае не намного холоднее прошедшего», — обнадеживает синоптик.

