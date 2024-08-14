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    В Петербурге из-за ливня обрушился потолок в раздевалке фитнес-центра

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    В среду, 14 августа, Петербург вновь залило. Дождь не только затопил улицы города, но и стал причиной обрушения потолка в фитнес-клубе на улице Шаврова в Приморском районе.

    Видео из женской раздевалки поделились в Telegram-канале «Наш Приморский район». На кадрах видно, что в потолке образовалась дыра, а на полу гигантская лужа, в которой плавает обрушившийся строительный мусор.

    Как стало известно «Фонтанке», несмотря на обрушение потолка спортзал продолжает работать. Читателю в клубе объяснили случившийся инцидент «прорывом трубы», а переодеваться женщинам предложили в детской раздевалке.

    К слову, 14 августа грозовой тучей накрыло несколько районов Петербурга. Так, на Парнасе и в Парголово прошел дождь с градом. А на углу проспектов Культуры и Просвещения внимание прохожих привлекла прыгающая крышка люка. Такое бывает в сильный дождь, когда система водоотведения работает в режиме максимальной гидравлической нагрузки: местами может выходить воздух, заставляя люки «танцевать». Ушла под воду Парашютная улица.

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