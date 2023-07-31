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    «Танцующий» люк сняли в Петербурге. И не только его

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    Петербургский Водоканал объяснил, почему в Петербурге «танцуют» люки. Как сообщили в пресс-службе компании, из-за ливня система водоотведения работает в режиме максимальной гидравлической нагрузки.

    Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    «В связи с этим в определенных местах могут происходить выходы воздуха. В настоящее время в указанном месте сети предприятия работают в штатном режиме, выход водовоздушной смеси прекращен», — говорится в сообщении.

    читатель «Фонтанки»

    После появления видео с «танцующим» люком на канале Грибоедова туда на всякий случай отправили аварийную бригаду. Между тем в последний день июля в Петербурге пускались в пляс не только люки. Кто-то просто радовался лету, ливню и своей молодости.

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