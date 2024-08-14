Парашютная ушла под воду: пока машины сносит волнами, «реку» рассекает рисковый электросамокатчик

Сильный ливень обрушился на север Петербурга, превратив Парашютную улицу в реку. Петербуржцы делятся впечатляющими кадрами, а в «Водоканале» отмечают, что это одно из уязвимых для подтопления мест.
Местами вода на Парашютной улице поднималась по капот легковым автомобилям и заливала пол в рейсовых автобусах. Пассажирам у дверей приходилось отходить глубже в салон или поднимать ноги, чтобы их не намочить.
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На одном из участков Парашютной легковой автомобиль буквально приподняло и сдвинуло волной. А в это время, рассекая воду, мимо проезжал рисковый доставщик на электросамокате.
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Еще сложнее квест у пешеходов — перейти эту «реку». Некоторые просто скидывали обувь и шли босиком.
В «Водоканале Петербурга» отметили, что сегодняшняя гроза вылила на Приморский район треть месячной нормы осадков —
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«В настоящее время вода постепенно принимается системой водоотведения. На месте находится бригада предприятия, которая занимается отводом воды с проезжей части», — сообщили на предприятии.
В пресс-службе отметили, что Парашютная улица входит в список «уязвимых» адресов, где при сильных дождях есть большая вероятность подтопления.
Для реконструкции требуется применение тоннелепроходческого комплекса, добавили в «Водоканале». Работы ведутся в два этапа: сначала возводят канализационные сети и микротоннель от пересечения улиц Репищева с Парашютной до улицы Маршала Новикова, затем — от Маршала Новикова до пересечения Долгоозерной улицы и проспекта Королева. Сейчас идет первый этап, его планируют завершить