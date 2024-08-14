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    Парашютная ушла под воду: пока машины сносит волнами, «реку» рассекает рисковый электросамокатчик

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    2 комментария
    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Сильный ливень обрушился на север Петербурга, превратив Парашютную улицу в реку. Петербуржцы делятся впечатляющими кадрами, а в «Водоканале» отмечают, что это одно из уязвимых для подтопления мест.

    Местами вода на Парашютной улице поднималась по капот легковым автомобилям и заливала пол в рейсовых автобусах. Пассажирам у дверей приходилось отходить глубже в салон или поднимать ноги, чтобы их не намочить.

    читатель «Фонтанки»

    На одном из участков Парашютной легковой автомобиль буквально приподняло и сдвинуло волной. А в это время, рассекая воду, мимо проезжал рисковый доставщик на электросамокате.

    читатель «Фонтанки»

    Еще сложнее квест у пешеходов — перейти эту «реку». Некоторые просто скидывали обувь и шли босиком.

    В «Водоканале Петербурга» отметили, что сегодняшняя гроза вылила на Приморский район треть месячной нормы осадков — 28 мм. При такой интенсивности система канализации работает в режиме максимальной гидравлической нагрузки и не может принять все стоки сразу, из-за чего и случилось подтопление.

    «Фонтанка»

    «В настоящее время вода постепенно принимается системой водоотведения. На месте находится бригада предприятия, которая занимается отводом воды с проезжей части», — сообщили на предприятии.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    В пресс-службе отметили, что Парашютная улица входит в список «уязвимых» адресов, где при сильных дождях есть большая вероятность подтопления. В 2023 году там начали масштабную реконструкцию канализации, которая должна повысить эффективность водоотведения при сверхрасчетных осадках и снизить риск возникновения скоплений воды на дорогах и тротуарах.

    Для реконструкции требуется применение тоннелепроходческого комплекса, добавили в «Водоканале». Работы ведутся в два этапа: сначала возводят канализационные сети и микротоннель от пересечения улиц Репищева с Парашютной до улицы Маршала Новикова, затем — от Маршала Новикова до пересечения Долгоозерной улицы и проспекта Королева. Сейчас идет первый этап, его планируют завершить в 2025 году. Второй — в 2026 году.

    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»

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