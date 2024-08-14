Парашютная ушла под воду: пока машины сносит волнами, «реку» рассекает рисковый электросамокатчик

Сильный ливень обрушился на север Петербурга, превратив Парашютную улицу в реку. Петербуржцы делятся впечатляющими кадрами, а в «Водоканале» отмечают, что это одно из уязвимых для подтопления мест.

Местами вода на Парашютной улице поднималась по капот легковым автомобилям и заливала пол в рейсовых автобусах. Пассажирам у дверей приходилось отходить глубже в салон или поднимать ноги, чтобы их не намочить.