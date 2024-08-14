Погода «побила» север Петербурга

Север Петербурга накрыло грозовой тучей. Она принесла петербуржцам не только дождь, но и град. «Подарки» от погоды даже заставили «танцевать» люк.
читатели «Фонтанки»
Читатели «Фонтанки» делятся фотографиями и видео обещанных «подарков» от атмосферного фронта, который сегодня проходит через Петербург. На Парнасе и в Парголово прошел дождь с градом.
Выдав «залп», небо снова прояснилось, а от непогоды остались «ледяной горох» на газонах и местами залитые водой дороги. А на углу проспектов Культуры и Просвещения внимание прохожих привлекла прыгающая крышка люка. Такое бывает в сильный дождь, когда система водоотведения работает в режиме максимальной гидравлической нагрузки: местами может выходить воздух, заставляя люки «танцевать».
читатель «Фонтанки»
Сегодня в Петербурге местами обещали грозы и кратковременный дождь. Осадки несет атмосферный фронт, который смещается с запада на восток. По данным телеграм-канала «Грозы в Санкт-Петербурге и области», гроза еще висит над северной частью города.