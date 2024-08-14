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    Ливень, град и молнии. Чем «порадовала» петербуржцев гроза на севере города

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    Сверхрасчетные дожди обрушились днем 14 августа на север Петербурга. Дороги местами превратились в реки, по которым «плывут» машины и автобусы, в подвальных помещениях — потоп, небо рассекали молнии, а улицы колотил град.

    В Выборгском и Приморском районах Петербурга за несколько часов выпало более трети месячной нормы осадков, рассказали в пресс-службе «Водоканала Петербурга». По данным на 17 часов, в Выборгском зафиксировали 28,45 мм осадков, в Приморском — 28 мм, а в Курортном — 23,72 мм. При этом лило так интенсивно, что вода не успевала уходить в канализацию.

    «Поплыли», например, проспект Королева и Парашютная улица, поделился администратор сообщества «Грибы и Грибники СПб» Антон Кубышкин. На Парашютной картина особенно впечатляющая. Как рассказывала и показывала «Фонтанка», вода там местами доходила легковым автомобилям до капота и могла приподнять волной, а автобусам заливало пол в салоне. А на улице Шаврова в фитнес-клубе обрушился потолок и затопило пол в раздевалке.

    В Водоканале подчеркнули, что система водоотведения в Петербурге исправна, работает штатно и была заранее подготовлена к приему осадков, но при таком интенсивном дожде не может принять всю воду сразу. Из-за этого вода скапливается на дорогах и тротуарах. После окончания дождя вся вода полностью уходит в систему водоотведения. Парашютная улица — один из уязвимых для таких подтоплений участков. Сейчас ее систему канализации реконструируют, завершить работы должны в 2026 году.

    читатель «Фонтанки»

    Но не только дождем сегодняшняя гроза «баловала» петербуржцев. Местами на севере города он прошел с градом, причем довольно крупным. Кому посчастливилось оказаться в этот момент в помещении, могли любоваться и слушать его медитативный стук со стороны.

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    Или ловить на фото цепи молний, что рассекали затянутое серыми тучами небо.

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    Ну и какая непогода в Петербурге без поваленных деревьев. Одно перегородило проход во дворе на набережной Черной речки, рассказал читатель «Фонтанки» Илья. Судя по фото, ближайшие припаркованные машины накрыло как минимум ветками.

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    Непогоду сегодня принес в Петербург атмосферный фронт, который смещается с запада на восток.

    Фото: «Мегаполис»

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