Ливень, град и молнии. Чем «порадовала» петербуржцев гроза на севере города

Сверхрасчетные дожди обрушились днем 14 августа на север Петербурга. Дороги местами превратились в реки, по которым «плывут» машины и автобусы, в подвальных помещениях — потоп, небо рассекали молнии, а улицы колотил град.

В Выборгском и Приморском районах Петербурга за несколько часов выпало более трети месячной нормы осадков, рассказали в пресс-службе «Водоканала Петербурга». По данным на 17 часов, в Выборгском зафиксировали 28,45 мм осадков, в Приморском — 28 мм, а в Курортном — 23,72 мм. При этом лило так интенсивно, что вода не успевала уходить в канализацию.