Очень холодная ночь была в центральных областях, в Тверской и Ярославской — 3,2 градуса.

В центральных областях России по ночам становится очень холодно, почти заморозки.

Как сообщает центр «ФОБОС», в Москве ночь на 16 августа стала самой холодной с начала нынешнего лета: минимальная температура воздуха на базовой метеостанции в ВДНХ опустилась до 9,6 градуса. Так холодно в этот день в Москве не было 20 лет, с 16 августа 2004 года, когда минимум составил 8,1 градуса. И это всего лишь третий случай в нынешнем веке, когда температура воздуха в столице 16 августа оказывается ниже плюс 10.

В Новой Москве местами было холоднее, например в Михайловском — 5,2 градуса. Ниже 10 градусов температура ночью опускалась во всех регионах Центрального федерального округа. Холоднее всего было в Тверской и Ярославской областях — всего плюс 3,2 градуса.