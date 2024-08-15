Гинцбург: в России завершена научно-исследовательская работа по созданию вакцины от оспы обезьян

Научно-исследовательская работа по разработке вакцины от оспы обезьян в России фактически завершена. Такое заявление в интервью РИА Новости сделал 15 августа Александр Гинцбург, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.



Доклинические испытания вакцины, по его словам, могут занять 6–7 месяцев , а сроки проведения клинических испытаний пока неизвестны.



«Мы ждем, кто "клинику" (клинические испытания. — Прим. ред.) профинансирует, так как это большие деньги, мы сами этого не можем сделать», — добавил Гинцбург.