Гинцбург: в России завершена научно-исследовательская работа по созданию вакцины от оспы обезьян

Научно-исследовательская работа по разработке вакцины от оспы обезьян в России фактически завершена. Такое заявление в интервью РИА Новости сделал
Доклинические испытания вакцины, по его словам, могут занять
«Мы ждем, кто "клинику" (клинические испытания. — Прим. ред.) профинансирует, так как это большие деньги, мы сами этого не можем сделать», — добавил Гинцбург.
Вакцинацию будут назначать окружению заболевшего оспой обезьян и пациентам с подозрением на заражение.
Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила оспу обезьян глобальной чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения во второй раз за два года, а сегодня первый случай заражения оспой обезьян, выявленный за пределами Африки, был диагностирован в Швеции.
В Роспотребнадзоре заявили, что жителям России оспа обезьян не угрожает.