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    Гинцбург: в России завершена научно-исследовательская работа по созданию вакцины от оспы обезьян

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    Научно-исследовательская работа по разработке вакцины от оспы обезьян в России фактически завершена. Такое заявление в интервью РИА Новости сделал 15 августа Александр Гинцбург, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

    Доклинические испытания вакцины, по его словам, могут занять 6–7 месяцев, а сроки проведения клинических испытаний пока неизвестны.

    «Мы ждем, кто "клинику" (клинические испытания. — Прим. ред.) профинансирует, так как это большие деньги, мы сами этого не можем сделать», — добавил Гинцбург.

    Вакцинацию будут назначать окружению заболевшего оспой обезьян и пациентам с подозрением на заражение.

    Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила оспу обезьян глобальной чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения во второй раз за два года, а сегодня первый случай заражения оспой обезьян, выявленный за пределами Африки, был диагностирован в Швеции.

    В Роспотребнадзоре заявили, что жителям России оспа обезьян не угрожает.

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    ВакцинаАлександр ГинцбургЦентр ГамалеиОспа обезьян
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