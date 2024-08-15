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    Роспотребнадзор прокомментировал информацию о распространении оспы обезьян

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    Жителям России не угрожает оспа обезьян. В стране заблаговременно и на системной основе проводятся все меры для выявления инфекции, сообщил 15 августа Роспотребнадзор. Заявление сделано на фоне объявления ВОЗ чрезвычайной ситуации по оспе обезьян.

    В России во всех пунктах пропуска проводится санитарно-карантинный контроль, специалисты в режиме реального времени выявляют людей с признаками инфекций, в том числе приезжающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Кроме того, в стране достаточно тест-систем, которые позволяют быстро диагностировать оспу обезьян.

    «Ситуация находится на постоянном контроле, угрозы распространения заболевания в РФ нет», — подчеркивается в сообщении.


    Роспотребнадзор подготовил предложения африканским странам по борьбе с заболеванием и помощи в подготовке специалистов.

    Напомним, Всемирная организация здравоохранения в среду объявила оспу обезьян глобальной чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, это случилось второй раз за два года. Причиной стала вспышка вируса в Демократической Республике Конго. Она распространилась и на соседние страны: Бурунди, Кению, Руанду и Уганду. В июле там зафиксировали 90 случаев болезни.

    Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи — сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления — корочки, а когда они отпадают — рубцы. При лёгком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.

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