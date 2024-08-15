Роспотребнадзор прокомментировал информацию о распространении оспы обезьян

Жителям России не угрожает оспа обезьян. В стране заблаговременно и на системной основе проводятся все меры для выявления инфекции, сообщил 15 августа Роспотребнадзор. Заявление сделано на фоне объявления ВОЗ чрезвычайной ситуации по оспе обезьян.

В России во всех пунктах пропуска проводится санитарно-карантинный контроль, специалисты в режиме реального времени выявляют людей с признаками инфекций, в том числе приезжающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Кроме того, в стране достаточно тест-систем, которые позволяют быстро диагностировать оспу обезьян.