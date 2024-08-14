ВОЗ бьет тревогу. Оспа обезьян — глобальная ЧС в области общественного здравоохранения, но пока только в Африке

Всемирная организация здравоохранения в среду объявила оспу обезьян глобальной чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения во второй раз за два года, сообщает Reuters
Причиной стала вспышка вируса в Демократической Республике Конго, которая распространилась на соседние страны: Бурунди, Кению, Руанду и Уганду. За прошлый месяц в них зафиксировали
По данным Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний, в этом году на африканском континенте было зарегистрировано более
Определение вспышки болезни как «чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение», или ЧСЗМЗ (самый высокий уровень тревоги ВОЗ), может ускорить проведение исследований, финансирование и принятие международных мер в области общественного здравоохранения и сотрудничества для сдерживания болезни, считают в ВОЗ.
«Очевидно, что для прекращения этих вспышек и спасения жизней необходимы скоординированные международные ответные меры», — заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Оспа обезьян быстро передается от человека к человеку воздушно-капельным путем и при прямом контакте. Симптомы: лихорадка, головная и мышечная боль, отек лимфатических узлов, сыпь, усталость.