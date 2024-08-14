    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 18

    1 м/с, зап

    763мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd90.01eur100.31

    ВОЗ бьет тревогу. Оспа обезьян — глобальная ЧС в области общественного здравоохранения, но пока только в Африке

    1139
    2 комментария

    Всемирная организация здравоохранения в среду объявила оспу обезьян глобальной чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения во второй раз за два года, сообщает Reuters 14 августа.

    Причиной стала вспышка вируса в Демократической Республике Конго, которая распространилась на соседние страны: Бурунди, Кению, Руанду и Уганду. За прошлый месяц в них зафиксировали 90 случаев болезни.

    По данным Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний, в этом году на африканском континенте было зарегистрировано более 17 000 случаев с подозрением на оспу обезьян и 517 смертей от заболевания. Это на 160% больше, чем годом ранее.

    Определение вспышки болезни как «чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение», или ЧСЗМЗ (самый высокий уровень тревоги ВОЗ), может ускорить проведение исследований, финансирование и принятие международных мер в области общественного здравоохранения и сотрудничества для сдерживания болезни, считают в ВОЗ.

    «Очевидно, что для прекращения этих вспышек и спасения жизней необходимы скоординированные международные ответные меры», — заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

    Оспа обезьян быстро передается от человека к человеку воздушно-капельным путем и при прямом контакте. Симптомы: лихорадка, головная и мышечная боль, отек лимфатических узлов, сыпь, усталость.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close