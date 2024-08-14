ВОЗ бьет тревогу. Оспа обезьян — глобальная ЧС в области общественного здравоохранения, но пока только в Африке

Всемирная организация здравоохранения в среду объявила оспу обезьян глобальной чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения во второй раз за два года, сообщает Reuters 14 августа .



Причиной стала вспышка вируса в Демократической Республике Конго, которая распространилась на соседние страны: Бурунди, Кению, Руанду и Уганду. За прошлый месяц в них зафиксировали 90 случаев болезни.