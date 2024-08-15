Первый случай заражения оспой обезьян за пределами Африки диагностирован в Швеции

Первый случай заражения оспой обезьян, выявленный за пределами Африки, был диагностирован в Швеции. Об этом
Оспа, вызванная разновидностью вируса
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила оспу обезьян глобальной чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения во второй раз за два года.
В Роспотребнадзоре заявили, что жителям России оспа обезьян не угрожает.
Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, и наибольшую опасность оно представляет для людей с ослабленным иммунитетом. При легком течении болезнь длится