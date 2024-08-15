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    Первый случай заражения оспой обезьян за пределами Африки диагностирован в Швеции

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    Первый случай заражения оспой обезьян, выявленный за пределами Африки, был диагностирован в Швеции. Об этом 15 августа пишут РИА Новости со ссылкой на шведское агентство общественного здравоохранения.

    Оспа, вызванная разновидностью вируса clade I, была диагностирована у человека, обратившегося за медицинской помощью в Стокгольме, а само заражение произошло во время пребывания в той части Африканского континента, где продолжается распространение болезни.

    Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила оспу обезьян глобальной чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения во второй раз за два года.

    В Роспотребнадзоре заявили, что жителям России оспа обезьян не угрожает.

    Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, и наибольшую опасность оно представляет для людей с ослабленным иммунитетом. При легком течении болезнь длится от 14 до 21 дня и проходит сама по себе. Заражение возможно при контакте с поврежденными участками кожи инфицированного человека, предметами, контаминированными биологическими жидкостями, а также материалами из очагов поражения больного человека.

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