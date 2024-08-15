Первый случай заражения оспой обезьян за пределами Африки диагностирован в Швеции

Первый случай заражения оспой обезьян, выявленный за пределами Африки, был диагностирован в Швеции. Об этом 15 августа пишут РИА Новости со ссылкой на шведское агентство общественного здравоохранения.

Оспа, вызванная разновидностью вируса clade I , была диагностирована у человека, обратившегося за медицинской помощью в Стокгольме, а само заражение произошло во время пребывания в той части Африканского континента, где продолжается распространение болезни.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила оспу обезьян глобальной чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения во второй раз за два года.