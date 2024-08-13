Полиция посетила кафе после разборки таксистов со стрельбой на Комендантском

Источник: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Правоохранители вместе с сотрудниками МЧС и Роспотребнадзора устроили рейд в кафе на севере Петербурга. Там искали участников июльской разборки между таксистами, из которой один человек вышел с огнестрельным ранением.

В понедельник, 12 августа, в рамках расследования уголовного дела о покушении на убийство сотрудники следственного комитета и ГУ МВД вместе со специалистами МЧС и Роспотребнадзора провели рейд в кафе на проспекте Просвещения, где могли находиться подозреваемые, сообщает 13 августа пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу. В итоге были зафиксированы нарушения пожарной безопасности и в сфере оказания услуг общественного питания, а также выявлены пятеро иностранцев, нарушавших миграционное законодательство.

Все материалы будут направлены в контролирующие и правоохранительные органы для привлечения нарушителей к административной ответственности. А следователи продолжают устанавливать причастных к стрельбе.

Напомним, вечером 13 июля на Комендантском проспекте произошел конфликт со стрельбой. Причиной, по данным следствия, стала конкуренция в сфере такси. В ходе конфликта один из участников получил огнестрельное ранение. В связи с этим было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору и из хулиганских побуждений. Полиция задержала часть предполагаемых участников конфликта, 12 человек были арестованы.