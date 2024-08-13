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    ЦБ: эвакуированные из зоны ЧС смогут обратиться за отсрочкой по кредиту

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    Эвакуированные из зоны ЧС жители Курской, Брянской и Белгородской областей вправе обратиться к кредитору за отсрочкой по кредитным договорам и договорам займа на срок до полугода. Об этом 13 августа сообщили в пресс-службе Центрального банка России.

    Так, основанием для предоставления льготы может быть документ о жилплощади в зоне ЧС, прописка или временная регистрация в данном регионе, свидетельство о нахождении в пунктах временного размещения. Рассматривать заявления будут в упрощенном порядке.

    «Право на отсрочку имеют заемщики, размер кредита которых не превышает 15 млн рублей — по ипотеке, 1,6 млн рублей — по автокредитам, 150 тыс. рублей — по кредитным картам или 450 тыс. рублей — по остальным кредитам и займам», — говорится в сообщении.

    Те люди, которые пользовались кредитными каникулами ранее, также могут получить льготу. Кроме того, в период каникул отменяются штрафы и пени, в особых случаях возможно полное или частичное прощение долга.

    Ранее «Фонтанка» писала, что переселившихся жителей приграничных районов Курской области освободили от оплаты коммунальных услуг. Платежи за август начисляться не будут. Перед этим в регионе отменили оплату мобильной связи и интернета до окончания режима ЧС. Льгота будет действовать в ряде районов до окончания режима чрезвычайной ситуации (ЧС).

    Подробнее об обстановке в Курской области — в тексте «Фонтанки».

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