ЦБ: эвакуированные из зоны ЧС смогут обратиться за отсрочкой по кредиту

Эвакуированные из зоны ЧС жители Курской, Брянской и Белгородской областей вправе обратиться к кредитору за отсрочкой по кредитным договорам и договорам займа на срок до полугода. Об этом 13 августа сообщили в пресс-службе Центрального банка России.

Так, основанием для предоставления льготы может быть документ о жилплощади в зоне ЧС, прописка или временная регистрация в данном регионе, свидетельство о нахождении в пунктах временного размещения. Рассматривать заявления будут в упрощенном порядке.

