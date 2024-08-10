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    Переселившихся курян освободили от оплаты комуслуг. Также назначили поезда между Москвой и Курском

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    На заседании оперативного штаба приняли решение отменить плату за жилищно-коммунальные услуги жителям приграничных районов Курской области, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале 10 августа.

    Мера коснется жителей тех районов, по которым оперштабом было принято решение о переселении. Платежи за август начисляться не будут.

    В РЖД назначили дополнительные поезда в сообщении с Курском с 11 по 14 августа. Так, поезд № 220 Белгород — Москва отправится из Курска в 4:04, а прибудет в столицу в 16:43. Еще один поезд, № 236, Курск — Москва: отправление в 20:20, прибытие в 7:40, сообщили в пресс-службе РЖД.

    Из приграничных районов Курской области эвакуировали более 76 тысяч человек, из них более 4400 жителей находятся в пунктах временного размещения, сообщал ТАСС со ссылкой на данные МЧС.

    Ранее сегодня губернатор Александр Дрозденко рассказал, что Ленобласть примет и разместит в регионе до 150 человек из районов проведения антитеррористической операции в Курской области. Гуманитарную помощь для отправки в Курск уже собирает волонтерский штаб #МыВместе в Гатчине. В Петербурге пункт по сбору гуманитарной помощи от «Народного фронта» работает ежедневно с 9:00 до 17:00 на улице Марата, 82.

    Подробнее об обстановке в Курской области и последствиях ночной атаки беспилотников — в тексте «Фонтанки».

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