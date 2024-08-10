Переселившихся курян освободили от оплаты комуслуг. Также назначили поезда между Москвой и Курском

На заседании оперативного штаба приняли решение отменить плату за жилищно-коммунальные услуги жителям приграничных районов Курской области, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале 10 августа .

Мера коснется жителей тех районов, по которым оперштабом было принято решение о переселении. Платежи за август начисляться не будут.