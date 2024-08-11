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    При падении обломков ракеты на дом в Курске пострадали 13 человек

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    В Курске на дом упали обломки сбитой украинской ракеты. Пострадавших, по последним данным, 13 человек. Из них двое находятся в тяжёлом состоянии. Об этом в своем канале информирует врио губернатора области Алексей Смирнов.

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    На месте работают все оперативные службы и несколько бригад скорой помощи. Когда позволит обстановка, будет проведено полное обследование здания.

    Как передаёт корреспондент «Фонтанки», место ЧП оцеплено. На доме видны следы пожара.

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    Андрей Бок /«Фонтанка.ру»

    «По моему поручению туда выехали мой заместитель Андрей Белостоцкий, врио министра здравоохранения Екатерина Письменная и мэр Курска Игорь Куцак», — добавил Смирнов.

    Незадолго до полуночи в городе объявили ракетную опасность, а в начале первого Смирнов сообщил о попадании в дом и последующем пожаре. По информации МЧС, возгорание уже потушено, несущие конструкции не повреждены. Спасены 15 человек, 30 эвакуированы.

    Андрей Бок /«Фонтанка.ру»

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    Комментарии 18

    zelf11 Авг 2024 в 11:15
    Обломки?
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