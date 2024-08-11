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    Выбиты окна, горят автомобили. В МЧС показывают последствия падения ракеты в Курске

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    Несущие конструкции жилой девятиэтажки в Курске, где упали обломки ракеты, не повреждены. Спасены 15 человек, 30 эвакуированы. Распространение огня удалось остановить. Об этом 11 августа сообщили в областном МЧС.

    МЧС

    По данным ведомства, к ликвидации последствий привлекли сорок спасателей и десять единиц техники. В девятиэтажке выбиты окна, повреждены балконы, но несущие конструкции не пострадали.

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    «Происходило горение нескольких автомобилей. Распространения огня не допущено. Пожар ликвидирован», — рассказали в МЧС, добавив.

    О пострадавших в ведомстве не сообщают. По предварительным данным RT, травмы получили пятеро.

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