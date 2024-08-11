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    RT: при падении ракеты в Курске пострадали пятеро. Глава области сообщает об эвакуации

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    RT в своем канале сообщает предварительное число пострадавших в результате падения обломков ракеты на жилой дом в Курске — пять человек. Данных о возможных погибших нет.

    Разрушен фасад дома с первого по девятый этаж. Людей эвакуируют, отмечается в сообщении RT.

    Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов пишет об эвакуации из региона (один из районов которого граничит с Сумской области и Суджанским районом).

    «Нахожусь на связи с Минобороны РФ и другими силовыми структурами, необходимые меры обеспечения безопасности принимаются, поручил главе Беловского района ускорить выполнение решения оперштаба об эвакуации», - говорится в сообщении Смирнова.

    Ракетная опасность в городе продолжает действовать.

    «Украинские спецслужбы распространяют слухи о панике в городе, но это не так. Обстановка под контролем, работают оперативные службы», - подчеркивает вриа губернатора.

    В начале первого городские власти сообщили, что украинская ракета упала на жилой дом в Курске и спровоцировала пожар, и опубликовали фото. Также повреждены автомобили.

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