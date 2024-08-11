RT: при падении ракеты в Курске пострадали пятеро. Глава области сообщает об эвакуации

RT в своем канале сообщает предварительное число пострадавших в результате падения обломков ракеты на жилой дом в Курске — пять человек. Данных о возможных погибших нет.



Разрушен фасад дома с первого по девятый этаж. Людей эвакуируют, отмечается в сообщении RT.



Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов пишет об эвакуации из региона (один из районов которого граничит с Сумской области и Суджанским районом).

«Нахожусь на связи с Минобороны РФ и другими силовыми структурами, необходимые меры обеспечения безопасности принимаются, поручил главе Беловского района ускорить выполнение решения оперштаба об эвакуации», - говорится в сообщении Смирнова.

