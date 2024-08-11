    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Небольшая облачность, Дождь

    Ощущается как 16

    2 м/с, зап

    751мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd87.99eur95.18

    Фото разрушенного ракетой дома в Курске

    51148
    21 комментарий
    Фрагмент фотографии, опубликованной в канале мэра Курска Игоря Куцака
    Фрагмент фотографии, опубликованной в канале мэра Курска Игоря Куцака
    ПоделитьсяПоделиться

    Мэр Курска Игорь Куцак в своем канале опубликовал фотографию с места падения обломков украинской ракеты на дом ночью 11 августа.

    Фото: мэр Курска Игорь Куцак
    ПоделитьсяПоделиться

    Он подтвердил, что начался пожар. Кроме этого, по его словам, повреждены автомобили.

    "Жителям пострадавшего дома и автовладельцам будет оказана помощь", - пообещал Куцак.

    До этого о падении ракеты и начавшемся пожаре проинформировал врио губернатора области Алексей Смирнов. Незадолго до полуночи в городе объявили ракетную опасность.

    «Фонтанка.ру»

    В Воронежской области также объявлена угроза атаки БПЛА, сообщает губернатор региона.

    Фрагмент фотографии, опубликованной в канале мэра Курска Игоря Куцака
    Фрагмент фотографии, опубликованной в канале мэра Курска Игоря Куцака
    Фото: мэр Курска Игорь Куцак

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Курская областьОбстрел Курской области
    ЛАЙК6
    СМЕХ19
    УДИВЛЕНИЕ6
    ГНЕВ42
    ПЕЧАЛЬ14

    Комментарии 21

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    21
    close