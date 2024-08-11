Фото разрушенного ракетой дома в Курске

Мэр Курска Игорь Куцак в своем канале опубликовал фотографию с места падения обломков украинской ракеты на дом ночью 11 августа.
Он подтвердил, что начался пожар. Кроме этого, по его словам, повреждены автомобили.
"Жителям пострадавшего дома и автовладельцам будет оказана помощь", - пообещал Куцак.
До этого о падении ракеты и начавшемся пожаре проинформировал врио губернатора области Алексей Смирнов. Незадолго до полуночи в городе объявили ракетную опасность.
«Фонтанка.ру»
В Воронежской области также объявлена угроза атаки БПЛА, сообщает губернатор региона.