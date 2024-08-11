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    Сбитая ракета в Курске упала на дом и подожгла его

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    В Курске в ночь на 11 августа сбитая украинская ракета упала на жилой дом, начался пожар, экстренные службы выехали на место. Об этом сообщает врио губернатора области Алексей Смирнов.

    Незадолго до полуночи он сообщил, что в регионе работает ПВО, и жителям важно укрыться в помещениях без окон.

    В Белгородской области число раненых в результате атаки на Шебекино выросло до пяти человек, пишет губернатор Вячеслав Гладков.

    Город попал под обстрел вечером 10 августа. Сначала было известно о трёх пострадавших, а теперь - ещё о двух. Двое мужчин получили осколочные ранения, их везут в городскую больницу №2 г. Белгорода. Пожарные потушили возгорания в одном многоквартирном доме, двух частных домах и на коммерческом объекте. Сохраняется отключение электроэнергии в части города.

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