Гладков: ВСУ удерживали двух жителей белгородского села Пороз

Двое жителей села Пороз (Грайворонский округ Белгородской области) вернулись домой из плена. Как сообщает 10 августа губернатор области Вячеслав Гладков, они «насильственно удерживались Вооруженными силами Украины».
«Сейчас с ними все хорошо — они живы, здоровы и находятся вместе со своими родными», - пишет Гладков.
Он провел встречу с одной из семей.
«Безусловно, все очень переживали, не спали всю ночь. Слава Богу, что все обошлось», - отмечается в сообщении.
Сегодня Гладков посетил Пороз и рассказал о сложной ситуации в селе. Сейчас там остаются около десяти жителей.
Вечером 10 августа под удар попал город Шебекино. По предварительным данным, пострадали три мирных жителя. Госпитализированы мужчина с осколочным ранением груди и женщина с раненой ногой, еще один пострадавший с баротравмой после оказания медпомощь от госпитализации отказался. От прямых попаданий снарядов загорелись два частных дома и один коммерческий объект. Повреждены фасады и остекление в трех многоквартирных домах и социальном объекте, осколками посечены два автомобиля, повреждена линия электропередач. Часть города временно остается без света.