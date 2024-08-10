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    Гладков: ВСУ удерживали двух жителей белгородского села Пороз

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    Двое жителей села Пороз (Грайворонский округ Белгородской области) вернулись домой из плена. Как сообщает 10 августа губернатор области Вячеслав Гладков, они «насильственно удерживались Вооруженными силами Украины».

    «Сейчас с ними все хорошо — они живы, здоровы и находятся вместе со своими родными», - пишет Гладков.

    Он провел встречу с одной из семей.

    Настоящий Гладков

    «Безусловно, все очень переживали, не спали всю ночь. Слава Богу, что все обошлось», - отмечается в сообщении.

    Сегодня Гладков посетил Пороз и рассказал о сложной ситуации в селе. Сейчас там остаются около десяти жителей.

    Вечером 10 августа под удар попал город Шебекино. По предварительным данным, пострадали три мирных жителя. Госпитализированы мужчина с осколочным ранением груди и женщина с раненой ногой, еще один пострадавший с баротравмой после оказания медпомощь от госпитализации отказался. От прямых попаданий снарядов загорелись два частных дома и один коммерческий объект. Повреждены фасады и остекление в трех многоквартирных домах и социальном объекте, осколками посечены два автомобиля, повреждена линия электропередач. Часть города временно остается без света.

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