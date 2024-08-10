Гладков: ВСУ удерживали двух жителей белгородского села Пороз

Двое жителей села Пороз (Грайворонский округ Белгородской области) вернулись домой из плена. Как сообщает 10 августа губернатор области Вячеслав Гладков, они «насильственно удерживались Вооруженными силами Украины».



«Сейчас с ними все хорошо — они живы, здоровы и находятся вместе со своими родными», - пишет Гладков.



Он провел встречу с одной из семей.

