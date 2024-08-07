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    Показываем, как будет выглядеть терминал ВСМ в Петербурге. Архитектурный облик рассмотрит Градсовет

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    Градостроительный совет Петербурга 7 августа рассмотрит архитектурно-строительный облик терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), которую планируется построить у площади Восстания. Заказчиком проекта является ОАО «РЖД», генподрядчиком выступает АО «Ленгипротранс», проектной организацией — ООО «Первый проектный институт».

    Фото: АО «Ленгипротранс», ООО «Первый проектный институт»
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    Планируется, что ВСМ Москва - Петербург должны построить к 2030 году. Предполагается, что непосредственно время в пути в поездах, которые будут следовать по магистрали, составит 2 часа 15 минут. «Фонтанка» показывала, как будет выглядит вагон поездов ВСМ изнутри - с четырьмя вариантами рассадки. В июле 2024 года премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о подписании концессионного соглашения на строительство ВСМ.

    Фото: АО «Ленгипротранс», ООО «Первый проектный институт»
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    В Петербурге для реализации проекта ранее изменили городской закон об охранных зонах. Также планируется установить нулевую ставку на налог на имущество для недвижимости, созданной в рамках концессионных соглашений и используемой для перевозок по высокоскоростной железнодорожной магистрали.

    Фото: АО «Ленгипротранс», ООО «Первый проектный институт»
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    Проект ВСМ Москва - Петербург представили на петербургском международном экономическом форуме и показали макет поезда.

    Фото: АО «Ленгипротранс», ООО «Первый проектный институт»
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    Фото: АО «Ленгипротранс», ООО «Первый проектный институт»
    Фото: АО «Ленгипротранс», ООО «Первый проектный институт»
    Фото: АО «Ленгипротранс», ООО «Первый проектный институт»
    Фото: АО «Ленгипротранс», ООО «Первый проектный институт»

    Высокоскоростная магистраль — двухпутная железнодорожная линия, на которой поезда развивают скорость 200–400 км/ч. Пока в России таких нет. «Фонтанка» рассказывала о деталях проекта, в частности, о том, что ориентировочная цена билета составит почти 10 тысяч рублей. Строить линию по концессии будет компания «ВСМ Две столицы», в капитал которой сделают взносы все регионы, через которые пойдут рельсы, а также РЖД. На данный момент концессионное соглашение не подписано.

    Стоимость проекта превысит 2 триллиона рублей, ряд поручений по этому поводу президент дал в апреле. Подробнее о проекте и о том, как будут производить для него скоростные поезда, читайте в материалах «Фонтанки».

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