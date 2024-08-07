Показываем, как будет выглядеть терминал ВСМ в Петербурге. Архитектурный облик рассмотрит Градсовет

Высокоскоростная магистраль — двухпутная железнодорожная линия, на которой поезда развивают скорость 200–400 км/ч. Пока в России таких нет. «Фонтанка» рассказывала о деталях проекта, в частности, о том, что ориентировочная цена билета составит почти 10 тысяч рублей. Строить линию по концессии будет компания «ВСМ Две столицы», в капитал которой сделают взносы все регионы, через которые пойдут рельсы, а также РЖД. На данный момент концессионное соглашение не подписано.



Стоимость проекта превысит 2 триллиона рублей, ряд поручений по этому поводу президент дал в апреле. Подробнее о проекте и о том, как будут производить для него скоростные поезда, читайте в материалах «Фонтанки».