Показываем, как будет выглядеть терминал ВСМ в Петербурге. Архитектурный облик рассмотрит Градсовет

Градостроительный совет Петербурга 7 августа рассмотрит архитектурно-строительный облик терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), которую планируется построить у площади Восстания. Заказчиком проекта является ОАО «РЖД», генподрядчиком выступает АО «Ленгипротранс», проектной организацией — ООО «Первый проектный институт».
Планируется, что ВСМ Москва - Петербург должны построить к 2030 году. Предполагается, что непосредственно время в пути в поездах, которые будут следовать по магистрали, составит 2 часа 15 минут. «Фонтанка» показывала, как будет выглядит вагон поездов ВСМ изнутри - с четырьмя вариантами рассадки. В июле 2024 года премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о подписании концессионного соглашения на строительство ВСМ.
В Петербурге для реализации проекта ранее изменили городской закон об охранных зонах. Также планируется установить нулевую ставку на налог на имущество для недвижимости, созданной в рамках концессионных соглашений и используемой для перевозок по высокоскоростной железнодорожной магистрали.
Проект ВСМ Москва - Петербург представили на петербургском международном экономическом форуме и показали макет поезда.