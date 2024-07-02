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    В поездах ВСМ будет четыре вида рассадки. Посмотрите на будущий вагон

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    В высокоскоростных поездах на ВСМ Москва — Петербург будет четыре вида рассадки пассажиров в зависимости от класса.

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    По данным «Фонтанки», в вагонах первого класса предполагается рассадка 2+1, там будет 21 место (15 пассажирских, переговорная на четверых и сьют на двоих). Это будет первый вагон состава.

    Второй вагон — это «бизнес-класс» с рассадкой 2+2 на 68 человек. Третий, шестой, седьмой и восьмой вагоны — это «комфорт-класс» (2+2) с игровой комнатой в одном из них (от 50 до 72 пассажиров). Четвертый и пятый — «стандарт» (3+2) на 52–83 пассажира. Всего в восьмивагонном составе будет 454 места.


    Договор на поставку двух головных образцов уже подписан, а по основному договору на 41 состав идет согласование основных условий. «Фонтанка» подробно рассказывала, кто и с какой поддержкой государства разрабатывает и будет производить высокоскоростные поезда, способные разгоняться до 400 км в час. Билеты на них в первые годы будут стоить порядка 9–10 тысяч рублей.

    Подробнее о том, на какой стадии находится проект ВСМ и в чем позиция Петербурга отличается от позиции других участников, — читайте на «Фонтанке».

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