В поездах ВСМ будет четыре вида рассадки. Посмотрите на будущий вагон

В высокоскоростных поездах на ВСМ Москва — Петербург будет четыре вида рассадки пассажиров в зависимости от класса.



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По данным «Фонтанки», в вагонах первого класса предполагается рассадка 2+1, там будет 21 место (15 пассажирских, переговорная на четверых и сьют на двоих). Это будет первый вагон состава.



Второй вагон — это «бизнес-класс» с рассадкой 2+2 на 68 человек. Третий, шестой, седьмой и восьмой вагоны — это «комфорт-класс» (2+2) с игровой комнатой в одном из них (от 50 до 72 пассажиров). Четвертый и пятый — «стандарт» (3+2) на 52–83 пассажира. Всего в восьмивагонном составе будет 454 места.