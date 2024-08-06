Поток трудовых мигрантов из Таджикистана в Россию снизился. Все из-за ужесточения законов

В министерстве труда Таджикистана отметили сокращение потока трудовых мигрантов в Россию за первое полугодие 2024 года. Резкое снижение числа уехавших в РФ связано с «текущей ситуацией» и изменением некоторых российских законов.
За первые шесть месяцев в Россию на заработки отправилось 386 987 граждан Таджикистана, рассказали в минтруда республики 5 августа. Это 98 % всех трудовых мигрантов, выехавших из страны. В первые полгода 2024 года число отправившихся на заработки стало на 16 % меньше, чем в аналогичный период прошлого года. В ведомстве добавили, что перед отправкой в Россию трудовых мигрантов будут обучать русскому языку, истории и основам права.
Впервые об оттоке трудовых мигрантов из Таджикистана заговорили после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Тогда минтруд республики отметил, что граждане страны подвергаются притеснениям «на бытовом уровне».
В России же после трагических событий начали ужесточать правила въезда трудовых мигрантов. Для этого предлагается ввести новый механизм — так называемый организованный целевой набор. Работодатель может нанимать на работу иностранцев старше 18 лет, которые законно находятся на территории России и у которых есть разрешение на работу. Оно выдается на срок действия трудового договора, но не более чем на два года.