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    Поток трудовых мигрантов из Таджикистана в Россию снизился. Все из-за ужесточения законов

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    В министерстве труда Таджикистана отметили сокращение потока трудовых мигрантов в Россию за первое полугодие 2024 года. Резкое снижение числа уехавших в РФ связано с «текущей ситуацией» и изменением некоторых российских законов.

    За первые шесть месяцев в Россию на заработки отправилось 386 987 граждан Таджикистана, рассказали в минтруда республики 5 августа. Это 98 % всех трудовых мигрантов, выехавших из страны. В первые полгода 2024 года число отправившихся на заработки стало на 16 % меньше, чем в аналогичный период прошлого года. В ведомстве добавили, что перед отправкой в Россию трудовых мигрантов будут обучать русскому языку, истории и основам права.

    Впервые об оттоке трудовых мигрантов из Таджикистана заговорили после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Тогда минтруд республики отметил, что граждане страны подвергаются притеснениям «на бытовом уровне».

    В России же после трагических событий начали ужесточать правила въезда трудовых мигрантов. Для этого предлагается ввести новый механизм — так называемый организованный целевой набор. Работодатель может нанимать на работу иностранцев старше 18 лет, которые законно находятся на территории России и у которых есть разрешение на работу. Оно выдается на срок действия трудового договора, но не более чем на два года.

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