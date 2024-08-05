Девятерых жителей Феодосии, которые избили боксера Двали, обвиняют в покушении на убийство. Всех фигурантов задержали

Уголовное дело, которое возбудили после драки с чемпионом Европы Дмитрием Двали в Феодосии, переквалифицировали на более тяжкое. Девятерых предполагаемых агрессоров обвиняют в покушении на убийство, сообщает 5 августа пресс-служба Следственного комитета России.

Всех вероятных участников массовой драки задержали и поместили в изолятор. В ближайшее время им изберут меру пресечения.



В домах обвиняемых и их близких родственников провели обыски. Кроме того, следователи допросили очевидцев и свидетелей драки. Боксера Двали и его тренера признали потерпевшими по этому делу.

