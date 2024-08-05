Девятерых жителей Феодосии, которые избили боксера Двали, обвиняют в покушении на убийство. Всех фигурантов задержали

Уголовное дело, которое возбудили после драки с чемпионом Европы Дмитрием Двали в Феодосии, переквалифицировали на более тяжкое. Девятерых предполагаемых агрессоров обвиняют в покушении на убийство, сообщает 5 августа пресс-служба Следственного комитета России.
МВД России
Всех вероятных участников массовой драки задержали и поместили в изолятор. В ближайшее время им изберут меру пресечения.
В домах обвиняемых и их близких родственников провели обыски. Кроме того, следователи допросили очевидцев и свидетелей драки. Боксера Двали и его тренера признали потерпевшими по этому делу.
Известно, что все задержанные – граждане России в возрасте от 21 до 31 года. Трое из них работают охранниками в ночном клубе, остальные семеро – разнорабочие.
Напомним, что о нападении на Двали и его тренера стало известно 3 августа. Спортсмены были на пробежке в Феодосии и услышали крики. Они вышли на набережную и увидели, как толпа избивает молодого человека. Боксер решил защитить юношу, но сам получил травму — орбитальный перелом. Он сообщил ТАСС, что теперь его карьера завершена — нормально видеть он, скорее всего, не сможет, второй глаз также травмирован. У тренера сломана рука, ему вставили спицу.
Сначала МВД возбудило уголовное дело о хулиганстве, по которому было задержано два человека. Затем дело передали Следственному комитету.