Чемпион Европы по боксу Дмитрий Двали чуть не лишился глаза, заступившись за подростка в Крыму. Карьеру придется прекратить

Мастер спорта по боксу, чемпион Европы 2024 года Дмитрий Двали вступился за подростка, которого в Феодосии избивала толпа, и получил травму глаза, из-за которой не сможет вернуться в спорт.



Об этом сам боксер рассказал ТАСС 3 августа. Двали с тренером был на пробежке в Феодосии, когда услышал крики. Они вышли на набережную и увидели, как толпа избивает молодого человека. Боксер решить защитить юношу, но сам получил травму — орбитальный перелом. Он сообщил агентству, что теперь его карьера завершена — нормально видеть он скорей всего не сможет, второй глаз также травмирован.



У тренера сломана рука, ему вставили спицу. Нападавших ищут.

