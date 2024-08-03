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    Драка, в которой пострадал боксер Двали, стала уголовным делом

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    Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после драки с чемпионом Европы Двали в Феодосии. Двое человек были задержаны по делу о хулиганстве, которое возбудило дознание в Феодосии. Управление СК в регионе забирает дело.

    На сообщение о драке с участием чемпиона Европы по боксу Дмитрия Двали обратил внимание СК в Крыму. В сообщении от 3 августа говорится, что МВД возбудило дело о хулиганстве, по которому задержаны два человека. Дальше с делом планирует разбираться следком.

    Двали сообщил, что во время пробежки в Феодосии стал свидетелем драки и вступился за избиваемого. Кто-то ударил его в глаз, у спортсмена орбитальный перелом и проблемы со зрением. Он заявил, что ему придется закончить карьеру.

    Двали в апреле этого года завоевал статус чемпиона Европы в весе до 54 кг. Он также был бронзовым призером чемпионата мира.

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    Дмитрий ДвалиДракаБоксерФеодосияУголовное делоХулиганство
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