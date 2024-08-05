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    Груды кирпичей и дыры в фасаде. Большой фоторепортаж с места обрушения дома на Петроградской стороне

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    На Большой Зелениной улице утром 5 августа побывали чиновники, сотрудники МЧС продолжают работу.

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    После ночного обрушения дом осмотрели вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин, возглавляющий оперативный штаб, и глава Петроградского района Владимир Омельницкий. Сотрудники МЧС используют подъёмный кран, передаёт фотокорреспондент «Фонтанки».

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    К месту ЧП пришла женщина. По её словам, она жительница дома и все документы остались у неё в квартире. В ответ ей говорят «ждать».

    Читатель «Фонтанки» Сергей рассказал подробности ночного обрушения: «Слышно было от метро. Выбило обрушившимися перекрытиями витрины бывшего магазина сумок, осколки долетели до противоположного дома». «Фонтанка» показывала огромную зияющую дыру, образовавшуюся в доме после этого. Рухнула часть внутренних перекрытий вместе с крышей.

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    Место происшествия по-прежнему оцеплено, движение транспорта запрещено. Наблюдаются пробки.

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    Напомним, в воскресенье, 4 августа, жителей дома 1 по Большой Зелениной (Петроградский район Петербурга) эвакуировали из-за угрозы обрушения. Люди забили тревогу после того, как в квартирах начали вскрываться полы, жильцы показывали трещины в своих квартирах. Около 16:30 «отслоение» усилилось, труба дымохода провалилась внутрь. Ночью, по словам очевидцев, произошло еще одно обрушение: судя по видео, упали внутренние перекрытия. Возбуждено уголовное дело.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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