Груды кирпичей и дыры в фасаде. Большой фоторепортаж с места обрушения дома на Петроградской стороне

На Большой Зелениной улице утром 5 августа побывали чиновники, сотрудники МЧС продолжают работу.
После ночного обрушения дом осмотрели вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин, возглавляющий оперативный штаб, и глава Петроградского района Владимир Омельницкий. Сотрудники МЧС используют подъёмный кран, передаёт фотокорреспондент «Фонтанки».
К месту ЧП пришла женщина. По её словам, она жительница дома и все документы остались у неё в квартире. В ответ ей говорят «ждать».
Читатель «Фонтанки» Сергей рассказал подробности ночного обрушения: «Слышно было от метро. Выбило обрушившимися перекрытиями витрины бывшего магазина сумок, осколки долетели до противоположного дома». «Фонтанка» показывала огромную зияющую дыру, образовавшуюся в доме после этого. Рухнула часть внутренних перекрытий вместе с крышей.
Место происшествия по-прежнему оцеплено, движение транспорта запрещено. Наблюдаются пробки.
Напомним, в воскресенье, 4 августа, жителей