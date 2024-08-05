Груды кирпичей и дыры в фасаде. Большой фоторепортаж с места обрушения дома на Петроградской стороне

К месту ЧП пришла женщина. По её словам, она жительница дома и все документы остались у неё в квартире. В ответ ей говорят «ждать».



Читатель «Фонтанки» Сергей рассказал подробности ночного обрушения: «Слышно было от метро. Выбило обрушившимися перекрытиями витрины бывшего магазина сумок, осколки долетели до противоположного дома». «Фонтанка» показывала огромную зияющую дыру, образовавшуюся в доме после этого. Рухнула часть внутренних перекрытий вместе с крышей.

