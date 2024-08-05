    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 21

    1 м/с, сев

    756мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd85.7eur92.83

    Фото дня. В доме на Большой Зелениной — огромная дыра, рухнула внутренняя часть с крышей и перекрытиями

    16409
    25 комментариев
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Впечатляющий кадр сделал фотограф «Фонтанки» на Большой Зелениной улице, где рушится жилой дом. Сверху хорошо видно, что просела большая часть дома, на ее месте зияет дыра.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Вчера крыша только начинала рушиться. «Фонтанка» показывала падающую трубу.

    В воскресенье, 4 августа, жителей дома 1 по Большой Зелениной (Петроградский район Петербурга) эвакуировали из-за угрозы обрушения, квартал оцепили. Люди забили тревогу после того, как в квартирах начали вскрываться полы, жильцы показывали трещины в своих квартирах. Около 16:30 «отслоение» усилилось, труба дымохода провалилась внутрь. Ночью, по словам очевидцев, произошло еще одно обрушение: судя по видео, упали внутренние перекрытия. Возбуждено уголовное дело.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Обрушение домаОбрушился дом
    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ34
    ПЕЧАЛЬ11

    Комментарии 25

    piterez05 Авг 2024 в 11:49
    Символично
    +0−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    25
    close