Фото дня. В доме на Большой Зелениной — огромная дыра, рухнула внутренняя часть с крышей и перекрытиями

Впечатляющий кадр сделал фотограф «Фонтанки» на Большой Зелениной улице, где рушится жилой дом. Сверху хорошо видно, что просела большая часть дома, на ее месте зияет дыра.
Вчера крыша только начинала рушиться. «Фонтанка» показывала падающую трубу.
В воскресенье, 4 августа, жителей дома 1 по Большой Зелениной (Петроградский район Петербурга) эвакуировали из-за угрозы обрушения, квартал оцепили. Люди забили тревогу после того, как в квартирах начали вскрываться полы, жильцы показывали трещины в своих квартирах. Около 16:30 «отслоение» усилилось, труба дымохода провалилась внутрь. Ночью, по словам очевидцев, произошло еще одно обрушение: судя по видео, упали внутренние перекрытия. Возбуждено уголовное дело.