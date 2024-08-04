У аварийного дома на Большой Зелениной все ещё затруднено движение. Показываем вид сверху

У аварийного дома 1/44 на Большой Зелениной, который утром 4 августа эвакуировали из-за угрозы фасада, продолжают работать экстренные службы, на дорогах у оцепленной территории сохраняются заторы. Показываем вид на место ЧП сверху.

Судя по кадрам, которые оказались в распоряжении «Фонтанки», части обрушенного дымохода остаются на крыше, крупные камни находятся на самом краю металлической кровли. Новых разрушений не видно.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», с обоих сторон оцепленной улицы все еще видны пробки. Красный затор тянется по Большой Зелениной улицы от пересечения с Корпусной улицей до Колпинского переулка. Другой затор тянется от Рыбацкой улицы до пересечения Веденской с Большой Пушкарской улиц.

По данным нашего издания, жильцов размещают в отделении временного проживания пожилых граждан в доме 30 по Чкаловскому проспекту. Там подготовили 30 коек, привезли матрасы и подушки, а также везут горячее питание. Некоторым жильцам дома разрешили вернуться, чтобы забрать свои вещи . Пока никто не говорит о том, когда они смогут вернуться в свои квартиры .

В воскресенье днем жителей дома 1 на Большой Зелениной эвакуировали из-за нависшей угрозы обрушения фасада. В квартирах начали вскрываться полы, люди забили тревогу. К месту ЧП прибыли экстренные службы, квартал оцепили. К ситуации подключились прокуратура и Следственный комитет.



Что происходит в квартирах аварийного дома, смотрите здесь.