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    Жильцов дома эвакуируют из-за угрозы обрушения

    У аварийного дома на Большой Зелениной все ещё затруднено движение. Показываем вид сверху

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    У аварийного дома 1/44 на Большой Зелениной, который утром 4 августа эвакуировали из-за угрозы фасада, продолжают работать экстренные службы, на дорогах у оцепленной территории сохраняются заторы. Показываем вид на место ЧП сверху.

    Фото: Игнат Черняев/«Фонтанка.ру»
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    Судя по кадрам, которые оказались в распоряжении «Фонтанки», части обрушенного дымохода остаются на крыше, крупные камни находятся на самом краю металлической кровли. Новых разрушений не видно.

    Игнат Черняев/«Фонтанка.ру»

    Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», с обоих сторон оцепленной улицы все еще видны пробки. Красный затор тянется по Большой Зелениной улицы от пересечения с Корпусной улицей до Колпинского переулка. Другой затор тянется от Рыбацкой улицы до пересечения Веденской с Большой Пушкарской улиц.

    Фото: скриншот приложения Яндекс Карты
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    По данным нашего издания, жильцов размещают в отделении временного проживания пожилых граждан в доме 30 по Чкаловскому проспекту. Там подготовили 30 коек, привезли матрасы и подушки, а также везут горячее питание. Некоторым жильцам дома разрешили вернуться, чтобы забрать свои вещи. Пока никто не говорит о том, когда они смогут вернуться в свои квартиры.

    В воскресенье днем жителей дома 1 на Большой Зелениной эвакуировали из-за нависшей угрозы обрушения фасада. В квартирах начали вскрываться полы, люди забили тревогу. К месту ЧП прибыли экстренные службы, квартал оцепили. К ситуации подключились прокуратура и Следственный комитет.

    Что происходит в квартирах аварийного дома, смотрите здесь.

    Фото: Игнат Черняев/«Фонтанка.ру»
    Фото: скриншот приложения Яндекс Карты

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