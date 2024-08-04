    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 23

    1 м/с, вос

    755мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd85.7eur92.83
    ТЕМА ДНЯ

    Жильцов дома эвакуируют из-за угрозы обрушения

    Некоторым жильцам дома с трещиной на Большой Зелениной разрешили забрать вещи

    2830
    9 комментариев

    Некоторым жильцам дома 1/44 по Большой Зелениной улице, по которому пошла трещина, разрешили забрать свои вещи. Речь идет о парадных, которые расположены далеко от аварийной части дома, передает 4 августа корреспондент «Фонтанки».

    ПоделитьсяПоделиться

    По данным нашего издания, жильцов размещают в отделении временного проживания пожилых граждан в доме 30 по Чкаловскому проспекту. Там подготовили 30 коек, привезли матрасы и подушки, а также везут горячее питание.

    В воскресенье днем жителей дома 1 на Большой Зелениной эвакуировали из-за нависшей угрозы обрушения фасада. В квартирах начали вскрываться полы, люди забили тревогу. К месту ЧП прибыли экстренные службы, квартал оцепили. К ситуации подключились прокуратура и Следственный комитет.

    ПоделитьсяПоделиться

    Жители дома неоднократно жаловались на трещины в стенах. На сайте Фонда капремонта указано, что до мая 2025 года подрядчик ООО «Стройпроект» должен выполнить работы по замене или восстановлению несущих конструкций в связи с опасностью их обрушения.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close