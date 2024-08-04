Некоторым жильцам дома с трещиной на Большой Зелениной разрешили забрать вещи

Некоторым жильцам дома 1/44 по Большой Зелениной улице, по которому пошла трещина, разрешили забрать свои вещи. Речь идет о парадных, которые расположены далеко от аварийной части дома, передает 4 августа корреспондент «Фонтанки».

По данным нашего издания, жильцов размещают в отделении временного проживания пожилых граждан в доме 30 по Чкаловскому проспекту. Там подготовили 30 коек, привезли матрасы и подушки, а также везут горячее питание.



В воскресенье днем жителей дома 1 на Большой Зелениной эвакуировали из-за нависшей угрозы обрушения фасада. В квартирах начали вскрываться полы, люди забили тревогу. К месту ЧП прибыли экстренные службы, квартал оцепили. К ситуации подключились прокуратура и Следственный комитет.

