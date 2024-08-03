«Меня чуть не убили». Сын депутата Валерия Селезнева рассказал, как содержался в тюрьмах США

Сын депутата Госдумы Валерия Селезнева Роман дал первое интервью после обмена заключенными России и США, участником которого он стал. Мужчина рассказал, как содержался в американских тюрьмах в течение 10 лет.



По словам Селезнева, его перевозили из штата в штат, сажали в карцер. В одной из тюрем надзиратели не давали ему спать, будили каждые 2 часа, чтобы отмечаться, а в камере все это время горел яркий свет.



«Одна из них [тюрем] была в Атланте. Там очень ужасно. <...> Все заключенные носят ножи. Постоянно они друг друга убивают. Даже дня не было, чтобы кто-то кого-то не порезал. Я старался от них держаться [подальше], но пару случаев было, что меня чуть не убили там», — рассказал мужчина в интервью Первому каналу.



Селезнев до сих пор не верит, что он дома. «Я умом понимаю, что я дома, но всегда боюсь проснуться в одно мгновение и быть опять в камере», — объяснил он.



Американские спецслужбы задержали Романа Селезнева в 2014 году во время отпуска на Мальдивах и доставили в США, как уточняется в сюжете, вопреки законам островного государства. В Америке его обвинили в руководстве группой хакеров, которая нанесла ущерб гражданам и организациям США на сумму 170 миллионов долларов. Ни по одному из 40 эпизодов Селезнев вину не признал. Суд приговорил его к 27 годам заключения. От провел за решеткой 10 лет, пока не стал участником самого масштабного в истории обмена заключенными между Россией и США, который состоялся 1 августа.



«Мой сын, Роман Селезнев, после десяти лет невыносимых физических и моральных мучений в американских тюрьмах, приговоренный американской машиной так называемого «правосудия» по совершенно надуманным предлогам к 27 годам лишения свободы, благодаря силе и политической воле высшего руководства нашего государства, слаженного действия российских спецслужб и дипломатического корпуса, сегодня вернулся домой, на Родину, в семью», — написал накануне в своем телегам-канале Валерий Селезнев. Парламентарий поблагодарил всех, кто участвовал в организации и проведении обмена.

