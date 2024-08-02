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    В Нижнем Тагиле 3 августа объявлено днем траура по погибшим при обрушении дома. Их уже восемь

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    В Нижнем Тагиле суббота, 3 августа, объявлена днем траура по погибшим при обрушении жилого многоэтажного дома на Сибирской улице, 81. Об этом сообщил градоначальник Владислав Пинаев в своем телеграм-канале.

    «В трудные времена мы должны быть вместе — поддерживать друг друга, чтобы справиться с болью, — написал мэр и добавил, обращаясь к тем, кого затронула беда: — Нижний Тагил скорбит вместе с вами».

    Между тем сегодня во второй половине дня сотрудники МЧС извлекли из-под завалов на месте частичного обрушения пятиэтажки тела седьмого и восьмого погибших. Также, по данным областного минздрава, пострадали 16 человек, в том числе восемь детей.

    Сколько еще людей может быть под обломками здания, точно неизвестно.

    Напомним, днем 1 августа в пятиэтажном жилом доме в Нижнем Тагиле произошел взрыв газа. Обрушились два подъезда. Пожара, к счастью, не произошло. Жильцов пострадавшего дома и соседних эвакуировали, организован пункт временного размещения в гостинице. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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    Нижний ТагилТраурМэрВладислав ПинаевОбрушение домаВзрыв газаЖертвы
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