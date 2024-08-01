Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Тагиле возросло. Что известно о ЧП к этому часу

Жилой дом частично обрушился в Нижнем Тагиле из-за взрыва газа днем 1 августа . Число пострадавших растет, людей достают из-под завалов. Возбуждено уголовное дело.

По данным МЧС, около полудня по местному времени в пятиэтажном доме 81 по Сибирской улице произошел хлопок газовоздушной смеси, из-за чего обрушились два подъезда. Возгорания при этом не было. Под завалами оказались люди. Прибывшие на место спасатели вытащили из-под обломков здания троих, еще двое, предположительно, оставались под завалами. ТАСС сообщал, что после взрыва произошло еще одно частичное обрушение — упали несколько плит, но, по предварительным данным, никто не пострадал.

Фото: Владислав Пинаев / Telegram Поделиться Поделиться





По последним данным, в результате происшествия пострадали семь человек, в том числе пятеро детей, сообщил в своем телеграм-канале мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Для жильцов организовали временный пункт размещения в гостинице «Спортивная-1». Работают горячие линии: администрации города (3435) 33-18-55 и на базе ГУ МЧС Свердловской области 8 (343) 346-13-19.



Более 150 сотрудников МЧС ведут поисково-спасательные работы на месте. Задействовано 47 единиц техники, на место ЧП едут кинологи, в готовности авиация МЧС и спасатели отряда «Центроспас», сообщают в пресс-службе ведомства. Жителей оставшихся стоять подъездов эвакуируют через балконы. Сохраняется угроза дальнейших обрушений. Из пострадавшего и соседних домов эвакуировали 70 человек . Рядом также находится детский сад — он не пострадал, и детей там в момент взрыва не было, так как учреждение закрыто на летние каникулы.

Фото: Владислав Пинаев / Telegram Поделиться Поделиться





С 12:30 по местному времени на территории Дзержинского района Нижнего Тагила введен режим чрезвычайной ситуации.



По факту произошедшего следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). «По уголовному делу допрашиваются свидетели, истребуется документация о том, проводилось ли ранее обследование жилого дома, выполняются иные необходимые следственные действия», — говорится в сообщении ведомства.

Фото: Владислав Пинаев / Telegram Фото: Владислав Пинаев / Telegram Поделиться Поделиться





Проверку проводит также прокуратура региона. Сообщалось, что дом 1974 года постройки не был аварийным, а его износ не превышал 30%. По словам очевидицы, за 15 минут до взрыва в доме видели двоих неизвестных в форме газовой службы, пишет E1.RU. В пресс-службе «ГАЗЭКС» изданию сообщили, что плановое техобслуживание газового оборудования в этом доме проводили 24 июня , и на тот момент система газового распределения была исправной. В причинах случившегося разбирается специальная комиссия.

