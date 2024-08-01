Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Тагиле возросло. Что известно о ЧП к этому часу

Жилой дом частично обрушился в Нижнем Тагиле из-за взрыва газа днем
По данным МЧС, около полудня по местному времени в пятиэтажном
По последним данным, в результате происшествия пострадали семь человек, в том числе пятеро детей, сообщил в своем телеграм-канале мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Для жильцов организовали временный пункт размещения в гостинице «Спортивная-1». Работают горячие линии: администрации города
Более 150 сотрудников МЧС ведут поисково-спасательные работы на месте. Задействовано
С 12:30 по местному времени на территории Дзержинского района Нижнего Тагила введен режим чрезвычайной ситуации.
По факту произошедшего следственный комитет возбудил уголовное дело по статье
Проверку проводит также прокуратура региона. Сообщалось, что дом