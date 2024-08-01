В Нижнем Тагиле из-под завалов дома, в котором взорвался газ, спасли трех человек

В пятиэтажном жилом доме в Нижнем Тагиле в результате взрыва газа обрушились два подъезда. Об этом 1 августа сообщает МЧС России.
ЧП произошло в доме 81 по Сибирской улице. Всего в нем 80 квартир и шесть подъездов.
Пожарно-спасательные подразделения разбирают завалы, из под которых спасли трех человек. По данным РИА Новости, при взрыве пострадали четыре человека, среди них — трое детей. Еще три человека, в том числе два ребёнка, пропали без вести после обрушения подъездов, уточняет E1.RU.
В свердловском Минздраве сообщили, что на месте ЧП работают пять бригад скорой помощи Нижнего Тагила, а также туда выехали врачи Территориального центра медицины катастроф. К месту следует аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Свердловской области.
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев приехал на место обрушения. Прокуратура Свердловской области начала проверку по факту случившегося.