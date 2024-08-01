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    В Нижнем Тагиле из-под завалов дома, в котором взорвался газ, спасли трех человек

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    В пятиэтажном жилом доме в Нижнем Тагиле в результате взрыва газа обрушились два подъезда. Об этом 1 августа сообщает МЧС России.

    ЧП произошло в доме 81 по Сибирской улице. Всего в нем 80 квартир и шесть подъездов.

    E1.RU

    Пожарно-спасательные подразделения разбирают завалы, из под которых спасли трех человек. По данным РИА Новости, при взрыве пострадали четыре человека, среди них — трое детей. Еще три человека, в том числе два ребёнка, пропали без вести после обрушения подъездов, уточняет E1.RU.

    В свердловском Минздраве сообщили, что на месте ЧП работают пять бригад скорой помощи Нижнего Тагила, а также туда выехали врачи Территориального центра медицины катастроф. К месту следует аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Свердловской области.

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    Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев приехал на место обрушения. Прокуратура Свердловской области начала проверку по факту случившегося.

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