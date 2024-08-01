В Нижнем Тагиле из-под завалов дома, в котором взорвался газ, спасли трех человек

В пятиэтажном жилом доме в Нижнем Тагиле в результате взрыва газа обрушились два подъезда. Об этом 1 августа сообщает МЧС России.



ЧП произошло в доме 81 по Сибирской улице. Всего в нем 80 квартир и шесть подъездов.