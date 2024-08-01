В Нижнем Тагиле рухнула часть жилой пятиэтажки. Очевидцы утверждают, что взорвался газ

Часть жилого пятиэтажного дома обрушилась в Нижнем Тагиле 1 августа. Очевидцы говорят о взрыве газа, пишет E1.RU.
ЧП произошло в доме 81 по Сибирской улице. На место прибывают специльные службы.
Очевидцы рассказали журналистам, что звук взрыва был очень громкий. Из под завалов они слышали крики.
Дом был построен в 1974 году. По данным сайта ГИС ЖКХ, он находился в исправном состоянии, а износ не превышал 30%. Обслуживала здание «УК «ТАГИЛ-СИТИ». В доме 80 жилых квартир и шесть подъездов. Систему газоснабжения в рамках капитального ремонта собирались реконструировать только в 2042-2044 году.