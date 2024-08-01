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    В Нижнем Тагиле рухнула часть жилой пятиэтажки. Очевидцы утверждают, что взорвался газ

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    Часть жилого пятиэтажного дома обрушилась в Нижнем Тагиле 1 августа. Очевидцы говорят о взрыве газа, пишет E1.RU.

    Фото: E1.RU
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    ЧП произошло в доме 81 по Сибирской улице. На место прибывают специльные службы.

    Очевидцы рассказали журналистам, что звук взрыва был очень громкий. Из под завалов они слышали крики.

    Дом был построен в 1974 году. По данным сайта ГИС ЖКХ, он находился в исправном состоянии, а износ не превышал 30%. Обслуживала здание «УК «ТАГИЛ-СИТИ». В доме 80 жилых квартир и шесть подъездов. Систему газоснабжения в рамках капитального ремонта собирались реконструировать только в 2042-2044 году.

    Фото: E1.RU

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