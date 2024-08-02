Из-под завалов рухнувшего дома в Нижнем Тагиле достали тело еще одного ребенка

МЧС России
Количество погибших при обрушении жилого дома в Нижнем Тагиле выросло до шести. Днем
Из-под завалов дома на Сибирской улице Нижнего Тагила извлекли тело мальчика без признаков жизни, сообщает пресс-служба МЧС России. По информации E1.RU, ребенку было
Ранее сегодня спасатели достали из-под завалов тело девочки. Сколько еще людей может быть под обломками здания, точно не известно. По данным E1.RU, ищут в том числе
По последним данным, в результате ЧП пострадал 21 человек. Десять из них — несовершеннолетние. На месте продолжают работать спасатели и волонтеры. Утром из-под завалов также спасли кота.
Напомним, днем 1 августа в пятиэтажном жилом доме в Нижнем Тагиле произошел взрыв газа. Обрушились два подъезда. Пожара, к счастью, не произошло. Жильцов пострадавшего дома и соседних эвакуировали, организован пункт временного размещения в гостинице. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.