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    Из-под завалов рухнувшего дома в Нижнем Тагиле достали тело еще одного ребенка

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    МЧС России

    Количество погибших при обрушении жилого дома в Нижнем Тагиле выросло до шести. Днем 2 августа спасатели достали из-под завалов тело еще одного ребенка.

    Из-под завалов дома на Сибирской улице Нижнего Тагила извлекли тело мальчика без признаков жизни, сообщает пресс-служба МЧС России. По информации E1.RU, ребенку было 7 лет. «Мама и прабабушка мальчика рыдают на весь двор», — передает корреспондент издания.

    Ранее сегодня спасатели достали из-под завалов тело девочки. Сколько еще людей может быть под обломками здания, точно не известно. По данным E1.RU, ищут в том числе 16-летнюю девочку. Ее сначала по ошибке занесли в список погибших, но отец был на опознании и уверен, что это не она. Мать девочки сейчас находится в больнице — она пострадала при обрушении.

    По последним данным, в результате ЧП пострадал 21 человек. Десять из них — несовершеннолетние. На месте продолжают работать спасатели и волонтеры. Утром из-под завалов также спасли кота.

    Напомним, днем 1 августа в пятиэтажном жилом доме в Нижнем Тагиле произошел взрыв газа. Обрушились два подъезда. Пожара, к счастью, не произошло. Жильцов пострадавшего дома и соседних эвакуировали, организован пункт временного размещения в гостинице. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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