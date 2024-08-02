В Нижнем Тагиле из-под завалов пятиэтажки спасли кота. Посмотрите на эту морду

Из-под завалов пятиэтажки в Нижнем Тагиле, в которой накануне взорвался газ, спасали не только людей, но и животных. Подробности 2 августа сообщает МЧС России.
МЧС России
Из-под бетонной плиты специалисты вытащили перепуганного кота, выражение морды которого красноречиво передает его чувства от происходящего.
Накануне в полдень по местному времени в доме 81 по Сибирской улице произошел хлопок газовоздушной смеси, из-за чего обрушились два подъезда. Возгорания при этом не было. Под завалами оказались люди. Погибли четыре человека, пострадали 20, в том числе девять детей.