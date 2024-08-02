Увеличилось число погибших при обрушении двух подъездов пятиэтажки в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле число погибших при обрушении после взрыва газа в жилой пятиэтажке достигло четырех человек. Об этом 2 августа сообщает МЧС России.
МЧС России
По данным регионального минздрава, число пострадавших при обрушении подъездов возросло до 20, из них девять детей. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое и средней тяжести.
В поисково-спасательной операции задействованы 550 специалистов и 74 единицы техники. Вывезено более 400 тонн строительного мусора.
Накануне, в полдень по местному времени, в доме 81 по Сибирской улице произошел хлопок газовоздушной смеси, из-за чего обрушились два подъезда. Возгорания при этом не было. Под завалами оказались люди. Сообщалось, что после взрыва произошло еще одно частичное обрушение — упали несколько плит, но, по предварительным данным, никто не пострадал. Для жильцов обрушившегося дома организовали временный пункт размещения в гостинице «Спортивная-1».