    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 20

    1 м/с, ю-з

    752мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd85.78eur92.85

    Увеличилось число погибших при обрушении двух подъездов пятиэтажки в Нижнем Тагиле

    4364
    обсудить

    В Нижнем Тагиле число погибших при обрушении после взрыва газа в жилой пятиэтажке достигло четырех человек. Об этом 2 августа сообщает МЧС России.

    МЧС России

    По данным регионального минздрава, число пострадавших при обрушении подъездов возросло до 20, из них девять детей. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое и средней тяжести.

    В поисково-спасательной операции задействованы 550 специалистов и 74 единицы техники. Вывезено более 400 тонн строительного мусора.

    Накануне, в полдень по местному времени, в доме 81 по Сибирской улице произошел хлопок газовоздушной смеси, из-за чего обрушились два подъезда. Возгорания при этом не было. Под завалами оказались люди. Сообщалось, что после взрыва произошло еще одно частичное обрушение — упали несколько плит, но, по предварительным данным, никто не пострадал. Для жильцов обрушившегося дома организовали временный пункт размещения в гостинице «Спортивная-1».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ5

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close