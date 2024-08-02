Число пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле увеличилось. Информации о точном количестве людей под завалами нет

Количество пострадавших при обрушении многоэтажного жилого дома в Нижнем Тагиле увеличилось до 21. Такие сведения 2 августа приводит РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения Свердловской области.

Десять из пострадавших — несовершеннолетние. Также издание сообщает, что под завалами может находиться 7-летний мальчик, которого ищут спасатели. Во время разбора завалов уже был обнаружен его телефон. Мать ребенка находится на месте происшествия.

Отдельно отмечается, что информации о точном количестве людей, находящихся под обломками здания, нет. По последним данным МЧС, из-под завалов достали тело девочки и количество погибших выросло до пяти.