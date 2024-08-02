Число пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле увеличилось. Информации о точном количестве людей под завалами нет

Количество пострадавших при обрушении многоэтажного жилого дома в Нижнем Тагиле увеличилось до 21. Такие сведения
Десять из пострадавших — несовершеннолетние. Также издание сообщает, что под завалами может находиться
Отдельно отмечается, что информации о точном количестве людей, находящихся под обломками здания, нет. По последним данным МЧС, из-под завалов достали тело девочки и количество погибших выросло до пяти.
Накануне в полдень по местному времени в доме 81 по Сибирской улице произошел хлопок газовоздушной смеси, из-за чего обрушились два подъезда. Возгорания при этом не было. Под завалами оказались люди. Сообщалось, что после взрыва произошло еще одно частичное обрушение — упали несколько плит, но, по предварительным данным, никто не пострадал. Для жильцов обрушившегося дома организовали временный пункт размещения в гостинице «Спортивная-1».