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    Число пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле увеличилось. Информации о точном количестве людей под завалами нет

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    Количество пострадавших при обрушении многоэтажного жилого дома в Нижнем Тагиле увеличилось до 21. Такие сведения 2 августа приводит РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения Свердловской области.

    Десять из пострадавших — несовершеннолетние. Также издание сообщает, что под завалами может находиться 7-летний мальчик, которого ищут спасатели. Во время разбора завалов уже был обнаружен его телефон. Мать ребенка находится на месте происшествия.

    Отдельно отмечается, что информации о точном количестве людей, находящихся под обломками здания, нет. По последним данным МЧС, из-под завалов достали тело девочки и количество погибших выросло до пяти.

    Накануне в полдень по местному времени в доме 81 по Сибирской улице произошел хлопок газовоздушной смеси, из-за чего обрушились два подъезда. Возгорания при этом не было. Под завалами оказались люди. Сообщалось, что после взрыва произошло еще одно частичное обрушение — упали несколько плит, но, по предварительным данным, никто не пострадал. Для жильцов обрушившегося дома организовали временный пункт размещения в гостинице «Спортивная-1».

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    Нижний ТагилМЧСОбрушение домаВзрыв газаПострадавшиеРазбор завалов
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