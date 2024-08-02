Тело девочки достали из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле

Только что спасатели достали из-под завалов еще одно тело, пишет 2 августа E1.RU. По информации МЧС России, это девочка.
«В Нижнем Тагиле в ходе поисково-спасательных работ из-под обломков извлекли еще одно тело», — сообщили ТАСС в пресс-службе спасательного ведомства. По предварительным данным, погибшая — девочка.
Число погибших возросло до пяти. 1 августа в полдень по местному времени в доме 81 по Сибирской улице произошел хлопок газовоздушной смеси, из-за чего обрушились два подъезда. Возгорания не было. Под завалами оказались люди. Пострадали 20, в том числе девять детей.
Ранее МЧС показали, как спасли из-под завалом пятиэтажке кота.