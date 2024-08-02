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    Тело девочки достали из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле

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    Только что спасатели достали из-под завалов еще одно тело, пишет 2 августа E1.RU. По информации МЧС России, это девочка.

    «В Нижнем Тагиле в ходе поисково-спасательных работ из-под обломков извлекли еще одно тело», — сообщили ТАСС в пресс-службе спасательного ведомства. По предварительным данным, погибшая — девочка.

    Фото: E1.RU
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    Число погибших возросло до пяти. 1 августа в полдень по местному времени в доме 81 по Сибирской улице произошел хлопок газовоздушной смеси, из-за чего обрушились два подъезда. Возгорания не было. Под завалами оказались люди. Пострадали 20, в том числе девять детей.

    Ранее МЧС показали, как спасли из-под завалом пятиэтажке кота.

    Фото: E1.RU

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