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    The Wall Street Journal: Эван Гершкович свободен

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    Газета The Wall Street Journal 1 августа подтвердила освобождение своего журналиста Эвана Гершковича. Издание сообщило, что ее сотрудник оказался на свободе после состоявшегося обмена заключенными, которое в СМИ назвали «крупнейшим со времен холодной войны».

    «Гершкович и другие американцы покинули российские самолеты несколько минут назад в аэропорту в столице Турции Анкаре», — сообщается в материале WSJ.

    Cами слухи о масштабном обмене заключенными между Россией и США появились еще два дня назад. Так, агентство Reuters отметило, что некоторых осужденных по резонансным делам в России вывезли из СИЗО и колоний. Кроме того, в телеграм-каналах отмечали, что из российских регионов, в которых содержались заключенные по политическим, террористическим и шпионским делам, за последние дни якобы вылетело несколько рейсов президентского спецотряда. Что касается заключенных с западной стороны, то данные о некоторых из них пропали из тюремной базы США.

    Подробнее о том, что уже известно об обмене, и о том, кто из заключенных может участвовать в этом процессе, — читайте в материале «Фонтанки».

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    The Wall Street JournalЭван ГершковичОбмен заключеннымиТурцияАнкараРоссияСША
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