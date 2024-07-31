Оперативная поправка. Военным на СВО больше не грозит арест за использование гаджетов для боевых задач

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли в новой редакции поправки в Закон «Об особенностях применения и исполнения дисциплинарного ареста в отношении военнослужащих, принимающих участие в СВО». Теперь военным не грозит арест за использование гаджетов в ходе СВО для выполнения боевых задач, сообщается 31 июля на сайте нижней палаты парламента.

Первоначально законопроект был принят Госдумой 24 июля сразу во втором и третьем чтениях. Он вводит до 10 суток дисциплинарного ареста для военнослужащих за ношение бытовых гаджетов в зоне спецоперации, а также за распространение в Интернете или через СМИ информации о принадлежности военнослужащих к ВС РФ. После комитет Госдумы по обороне рекомендовал внести уточняющую поправку и вернул законопроект к процедуре второго чтения.