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    Оперативная поправка. Военным на СВО больше не грозит арест за использование гаджетов для боевых задач

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    Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли в новой редакции поправки в Закон «Об особенностях применения и исполнения дисциплинарного ареста в отношении военнослужащих, принимающих участие в СВО». Теперь военным не грозит арест за использование гаджетов в ходе СВО для выполнения боевых задач, сообщается 31 июля на сайте нижней палаты парламента.

    Первоначально законопроект был принят Госдумой 24 июля сразу во втором и третьем чтениях. Он вводит до 10 суток дисциплинарного ареста для военнослужащих за ношение бытовых гаджетов в зоне спецоперации, а также за распространение в Интернете или через СМИ информации о принадлежности военнослужащих к ВС РФ. После комитет Госдумы по обороне рекомендовал внести уточняющую поправку и вернул законопроект к процедуре второго чтения.

    Глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов объяснял, что закон вызвал серьезное, широкое обсуждение в обществе, поэтому была предложена специальная поправка, которая эту норму конкретизирует и закрепляет.

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