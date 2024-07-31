«Видим, что опасения остаются». Депутат Картаполов объяснил, почему пересмотрят закон об аресте за гаджеты на СВО

Глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов 31 июля сообщил журналистам, что в законопроект об аресте за гаджеты на СВО будут внесены поправки. После этого депутаты вернутся к процедуре второго чтения законодательной инициативы. Подробности приводит телеграм-канал «Вы слушали Маяк».



«Закон вызвал серьезное, широкое обсуждение в обществе. Мы много раз говорили, что те электронные приборы, гаджеты, которые используются в боевой работе, не изымались и изыматься не будут, но поскольку видим, что опасения остаются, мы предложим коллегам специальную поправку, которая эту норму конкретизирует и закрепляет», — заявил Картаполов.