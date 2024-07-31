«Видим, что опасения остаются». Депутат Картаполов объяснил, почему пересмотрят закон об аресте за гаджеты на СВО

Глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов 31 июля сообщил журналистам, что в законопроект об аресте за гаджеты на СВО будут внесены поправки. После этого депутаты вернутся к процедуре второго чтения законодательной инициативы. Подробности приводит телеграм-канал «Вы слушали Маяк».
«Закон вызвал серьезное, широкое обсуждение в обществе. Мы много раз говорили, что те электронные приборы, гаджеты, которые используются в боевой работе, не изымались и изыматься не будут, но поскольку видим, что опасения остаются, мы предложим коллегам специальную поправку, которая эту норму конкретизирует и закрепляет», — заявил Картаполов.
Также политик отметил, что после предложенной поправки депутаты должны поддержать инициативу: «Уверен, что коллеги нас поддержат».
Поправки хотят внести в Закон «Об особенностях применения и исполнения дисциплинарного ареста в отношении военнослужащих, принимающих участие в СВО». За ношение гаджетов в зоне спецоперации, а также за нарушение запрета распространять в интернете или предоставлять представителям СМИ информацию о принадлежности военнослужащих к ВС РФ предлагают давать до десяти суток ареста.
Законопроект внесли в Госдуму в феврале 2023 года. В марте его рассмотрели в первом чтении, а в июле — во втором и третьем. Однако 30 июля комитет ГД по обороне вынес решение: «Возвратить проект федерального закона к процедуре второго чтения».
Глава комитета Госдумы по обороне ранее комментировал законопроект так: «Во-первых, речь не идёт о гаджетах, используемых для боевой работы. Во-вторых, законопроект направлен на обеспечение безопасности военнослужащих и подразделений. И в-третьих, урегулирование ранее принятых решений».