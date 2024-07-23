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    В ГД предложили ввести дисциплинарный арест за гаджеты в зоне СВО

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    Ношение гаджетов в зоне спецоперации, а также нарушение запрета распространять в интернете или предоставлять представителям СМИ информацию о принадлежности военнослужащих к ВС РФ, предложили считать дисциплинарным проступком. Об этом 23 июля сообщает ТАСС со ссылкой на поправки, поддержанные комитетом Госдумы по обороне.

    Поправки касаются проекта базового закона «Об особенностях применения и исполнения дисциплинарного ареста в отношении военнослужащих, принимающих участие в СВО». Согласно им, за подобные нарушения предлагается давать до десяти суток дисциплинарного ареста. Также это касается распространения информации о деятельности органов военного управления и местонахождении воинских частей.

    Грубым дисциплинарным проступком может считаться нарушение запрета на ношение при исполнении обязанностей военной службы электронных технических средств, которые позволяют передавать онлайн данные геолокации, пишет ТАСС со ссылкой на документ. Это касается любых электронных устройств, по которым через интернет можно передавать данные о геолокации.

    В случае, если у военнослужащего будет зафиксировано сразу несколько грубых дисциплинарных проступков, под арестом он может находиться не дольше 15 суток. Сроки дисциплинарного ареста складываются.

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