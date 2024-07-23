В ГД предложили ввести дисциплинарный арест за гаджеты в зоне СВО

Ношение гаджетов в зоне спецоперации, а также нарушение запрета распространять в интернете или предоставлять представителям СМИ информацию о принадлежности военнослужащих к ВС РФ, предложили считать дисциплинарным проступком. Об этом 23 июля сообщает ТАСС со ссылкой на поправки, поддержанные комитетом Госдумы по обороне.

Поправки касаются проекта базового закона «Об особенностях применения и исполнения дисциплинарного ареста в отношении военнослужащих, принимающих участие в СВО». Согласно им, за подобные нарушения предлагается давать до десяти суток дисциплинарного ареста. Также это касается распространения информации о деятельности органов военного управления и местонахождении воинских частей.