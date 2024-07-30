Капитан «Штандарта»: нам разрешили заход в испанский порт на три часа

Исторический фрегат «Штандарт», построенный в Петербурге, из-за европейских санкций не впустили в порты Франции и Испании. Недавно экипаж поднял якорь, чтобы отправиться на поиски еды и воды. После этого парусник находился в бухте у небольшого испанского острова. Местные жители привозили воду, а команда могла при помощи шлюпки выходить на берег. Переговоры с морскими властями Испании прошли на корабле.



В разговоре с «Фонтанкой» капитан Мартусь рассказывал, что еды и воды на паруснике оставалось на несколько дней. На «Штандарт» европейским властям жаловались проукраинские активисты.



Деревянный «Штандарт» — историческая реплика военного корабля Петра Первого 1703 года, построенная в Санкт-Петербурге в 1999-м под руководством Владимира Мартуся, который загорелся этой идей еще в 1992 году. В постройке помогал Виталий Мутко — с местом для строительства, Volvo подарила два двигателя по 560 лошадей каждый, губернатор Яковлев выделил средства на изготовление винтов на Балтийском заводе.



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