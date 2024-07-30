Капитан «Штандарта»: нам разрешили заход в испанский порт на три часа

Исторический парусник «Штандарт», построенный в Петербурге, зашел в порт испанского города Сеэ. Фрегат провел в нем всего три час, потому что морские власти Испании разрешили только такой ограниченный срок. Об этом во вторник, 30 июля, «Фонтанке» рассказал капитан корабля «Штандарт» Владимир Мартусь.
предоставлено «Фонтанке»
«Очень короткий заход буквально три часа. Нам хватило только-только времени, чтобы заправить корабль водой — 5 тонн. Нам на плаванье нужно [было] закупить еды. У испанских властей связаны руки решением Европейского Союза. Мы собираемся опротестовать эти решения в судебных органах, потому что решаем их несправедливыми», — поделился он с «Фонтанкой».
По словам капитана, «Штандарт» должен ходить по морям свободно, а мореплавание вообще должно быть свободным, а океан — зона свобода. «Я хочу, чтобы по морям можно было ходить так же свободно как в давние-стародавние годы», — сказал Мартусь.
Недавно стало известно, что подсанкционному фрегату «Штандарт» разрешили зайти в испанский порт для «проведения операций по снабжению и замене» некоторых частей судна.