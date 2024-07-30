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    Капитан «Штандарта»: нам разрешили заход в испанский порт на три часа

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    Исторический парусник «Штандарт», построенный в Петербурге, зашел в порт испанского города Сеэ. Фрегат провел в нем всего три час, потому что морские власти Испании разрешили только такой ограниченный срок. Об этом во вторник, 30 июля, «Фонтанке» рассказал капитан корабля «Штандарт» Владимир Мартусь.

    предоставлено «Фонтанке»

    «Очень короткий заход буквально три часа. Нам хватило только-только времени, чтобы заправить корабль водой — 5 тонн. Нам на плаванье нужно [было] закупить еды. У испанских властей связаны руки решением Европейского Союза. Мы собираемся опротестовать эти решения в судебных органах, потому что решаем их несправедливыми», — поделился он с «Фонтанкой».

    По словам капитана, «Штандарт» должен ходить по морям свободно, а мореплавание вообще должно быть свободным, а океан — зона свобода. «Я хочу, чтобы по морям можно было ходить так же свободно как в давние-стародавние годы», — сказал Мартусь.

    Недавно стало известно, что подсанкционному фрегату «Штандарт» разрешили зайти в испанский порт для «проведения операций по снабжению и замене» некоторых частей судна.

    Недавно «Штандарт» находился около испанского острова Илья-де-Ароуса, где стоял на якоре в бухте. После неудачных переговоров с властями капитан корабля Владимир Мартусь рассказал, что экипаж покинет испанские территориальные воды.

    Исторический фрегат «Штандарт», построенный в Петербурге, из-за европейских санкций не впустили в порты Франции и Испании. Недавно экипаж поднял якорь, чтобы отправиться на поиски еды и воды. После этого парусник находился в бухте у небольшого испанского острова. Местные жители привозили воду, а команда могла при помощи шлюпки выходить на берег. Переговоры с морскими властями Испании прошли на корабле.

    В разговоре с «Фонтанкой» капитан Мартусь рассказывал, что еды и воды на паруснике оставалось на несколько дней. На «Штандарт» европейским властям жаловались проукраинские активисты.

    Деревянный «Штандарт» — историческая реплика военного корабля Петра Первого 1703 года, построенная в Санкт-Петербурге в 1999-м под руководством Владимира Мартуся, который загорелся этой идей еще в 1992 году. В постройке помогал Виталий Мутко — с местом для строительства, Volvo подарила два двигателя по 560 лошадей каждый, губернатор Яковлев выделил средства на изготовление винтов на Балтийском заводе.

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    Владимир МартусьСанкцииФрегат Штандарт
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