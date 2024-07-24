Фрегат «Штандарт» из-за санкций не пустили в порты Франции и Испании. Капитан Мартусь: что сейчас делать — неясно

Фото: предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





Власти Испании и Франции запретили фрегату «Штандарт», построенному в Петербурге, заходить в порты из-за европейских санкций. В настоящее время корабль стоит на якоре у испанских берегов: экипаж плохо представляет, что будет дальше, а на судне заканчиваются запасы еды и воды. Проблемой занялось российское посольство в Испании, но вряд ли оно в нынешней политической ситуации может как-то повлиять на испанцев в лучшую для фрегата сторону.



Деревянный «Штандарт» — историческая реплика военного корабля Петра Первого 1703 года, построенная в Санкт-Петербурге в 1999-м под руководством Владимира Мартуся, который загорелся этой идей еще в 1992 году. В постройке помогал Виталий Мутко — с местом для строительства, Volvo подарила два двигателя по 560 лошадей каждый, губернатор Яковлев выделил средства на изготовление винтов на Балтийском заводе Копия корабля Петра Великого — под санкциями

Фото: предоставлено «Фонтанке» Фото: предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





Петровский фрегат «Штандарт» уже 25 лет на ходу и участвует в регатах и фестивалях во всей Европе. В конце июня нынешнего года ЕС ввел новые антироссийские санкции. Под них, как оказалось, попали и «копии исторических кораблей». На практике, как говорится в обращении экипажа, ограничения затронули только одно судно — фрегат «Штандарт».

После начала действия санкций корабль стал получать отказы в европейских портах. Недавно префект французского города Брест запретил «Штандарту» участвовать в крупнейшем морском фестивале, где корабль много раз бывал.



«Для «Штандарта» и его команды — судно остается в море без возможности зайти в порт — это вопрос жизни и смерти», — сказано на сайте корабля. «Отец» и бессменный капитан парусника Владимир Мартусь поделился, что капитаны других кораблей и морская общественность однозначно находятся на стороне экипажа копии петровского флагмана.

Перед началом фестиваля во Франции, куда не пустили «Штандарт», прошел импровизированный парад парусников.

предоставлено «Фонтанке»

«Многие европейцы возмущены этим решением. Мы будем обращаться в суд. Сейчас мы перешли через Бискай. Из Франции пришли в Испанию для того, чтобы узнать, что испанские порты нас тоже не пускают <...> Что сейчас делать — неясно. Стоя на якоре, надо понять, куда мы можем зайти, пойти…», — рассказал капитан в своем обращении.

«Запретить стоянку в любом порту Испании» Несколько дней назад проукраинские активисты из общественной организации AGA Ucraina обратились к Морскому капитанству испанского города Виго с просьбой «запретить заход, стоянку и остановку судна «Штандарт» в порту этого города и любом другом порту побережья Испании».



Как пишет испанский портал Outono с ссылкой на украинцев, сейчас фрегат «Штандарт» ходит под флагом Островов Кука, хотя имеет петербургские корни и якобы связан с российскими властями.

«Фонтанка» поговорила с капитаном «Штандарта» Владимиром Мартусем о сложившейся ситуации и европейских санкциях

Фото: предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





— Где сейчас находится фрегат «Штандарт»?



— «Штандарт» сейчас у берегов Галисии, юго-запад Испании. Мы стоим на якоре, а в Испанию пришли по приглашению Морского фестиваля, связанного с традиционными лодками и кораблями. Морские власти Испании запрещают нам заход в порт. Объясняют они это принятыми европейскими санкциями против исторических кораблей.

— Вы говорили, что заканчивается запас еды и воды. Как сейчас ситуация?

— У нас в ближайшие 2–3 дня все нормально с этим, но вообще, конечно, да... Мы надеемся, что найдем способ [пополнить запасы]. Либо при помощи лодки какой-нибудь, либо нас поддержит испанский профсоюз моряков. Я думаю, что решение проблемы найдем.

— Какой у вас экипаж сегодня?



— Экипаж «Штандарта» — 15 человек. Среди них трое подростков 13, 14 и 18 лет. Он международный — из России, Франции, Финляндии и Испании. Часть русских проживает в Болгарии, в Германии и Эстонии.



— Что думаете про санкции ЕС в отношении «Штандарта»?

— Наш исторический корабль никак не связан с российским правительством. Никак не может: ни повлиять, ни помогать, ни помешать… Применение санкций к таким кораблям, как наш, и просто к таким людям, как мы, представляется несправедливым. В Европе есть некое главенство закона. Мы подаем в суд, в том числе и на решение Европейской комиссии. Дело долгое, но другого пути я не вижу. — Какие у вас аргументы в пользу снятия санкций?

— У нас некоммерческая и негосударственная организация, которая занимается исключительно воспитанием молодежи, моряков и походами в море. Мы стараемся делать это, насколько возможно, честно и заниматься только этим. Как сейчас действуют санкции: если корабль был под российским флагом на момент начала боевых действий на Украине, то это проклятие с ним навсегда.

В общем, несправедливо. У нас уже и другой судовладелец, и у «Штандарта» сейчас другой флаг. Разговаривал Федор Данилов, «Фонтанка.ру».

Петербуржцы знают фрегат с алыми парусами — в 2005, 2006, 2007 годах он радовал выпускников, в 2008-м его заменили «Миром». Из-за бюрократических нюансов уникальная реплика корабля Петра Первого половину своей жизни находилась вдали от Петербурга. Ситуация изменилась только в 2020 году.