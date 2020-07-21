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21.07.2020 10:49
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«Когда российский корабль не может зайти в Россию — это непорядок»: капитан «Штандарта» о пути домой длиной в 11 лет

Фрегату «Штандарт» уже два десятилетия. Из-за бюрократических нюансов уникальная реплика корабля Петра Первого, звезда «Алых парусов», половину своей жизни находится в вынужденной эмиграции вдали от Петербурга. Но теперь сможет зайти в российские воды.

Фото: /www.shtandart.ru

Новость о регистрации в России экипаж встретил в Голландии, недалеко от домика Петра I. «Отец» и бессменный капитан парусника Владимир Мартусь рассказал «Фонтанке», зачем он все эти годы вел сложные переговоры с чиновниками и какой будет жизнь фрегата после возвращения на Родину.

— Вы получили легитимный судовой билет, регистрацию, техосмотр. Ждали этого 11 лет. Как с документами изменится жизнь «Штандарта»?

— Для нас открывается возможность приходить в родной порт и уходить из него.

— А вас не пускали в Россию?

— Конечно, нам никто бы не стал запрещать прийти. Но вот снова выйти в море для нас было бы явно проблемой. После того как в ГИМС изменились правила, мы перестали соответствовать пониманию маломерного судна. Права собственности остались, но возможность получить техосмотр исчезла. И вся наша проблема была в том, что мы все эти 11 лет были машиной без техосмотра.

— Когда наступил переломный момент?

— Последние годы мы интенсивно общались с Морским регистром. И переломный момент наступил, когда они согласились рассматривать наш корабль как спортивное судно.

— А почему «Штандарт» изначально не могли так рассматривать?

— Это было неочевидно. Деревянная копия, фрегат... Но учитывая, что мы каждый год участвовали в регате спортивных парусников, а это спортивные соревнования, и с учетом того, что мы обучаем молодых ребят парусному искусству, слава богу, регистр принял решение внутри себя, что «да, будем смотреть как спортивное судно».

— После этого все пошло как по маслу?

— Было очень много рассуждений. В регистре есть правила для спортивных судов, но они написаны, глядя на 10-метровую яхту, а не на фрегат петровской эпохи. Нам потребовалось серьезно все обосновывать с научными расчетами, с привлечением специалистов, чтобы показать, что корабль соответствует правилам для спортивной яхты. За 20 лет «Штандарт» доказал свою мореходность.

— Сулит ли вам какие-то выгоды возможность заходить в Россию?

— Да нет, на самом деле. Это чисто мое желание, чтобы у корабля все было в порядке. Потому что когда российский корабль не может зайти в Россию — это явно не порядок. Так не должно быть. Поэтому, невзирая на большие расходы на расчеты, на конструкторское бюро, на инспекцию (а к нам два раза приезжал инспектор регистра — один раз в Руанду, другой — на Мальту), я на это пошел.

— Во сколько это вам обошлось, если не секрет?

— Около 300 тысяч рублей.

— В чем был основной момент спора?

— Регистр был готов давать нам меньший район плавания— 50 миль от порта. Но это не позволяло бы нам эксплуатировать корабль даже в международных гонках. Поэтому была борьба за получение второго района плавания — 200 миль от порта. Это идеально, то, за что боролись.

— Долгожданную регистрацию получили, но при этом в Петербург «Штандарт» вернется только в июле 2021 года. Почему так долго?

— У нас плотная программа. Впереди морские фестивали, и мы не можем отказаться от участия в них. Сначала в Средиземном море, потом в Бискайском заливе, затем на фестивале в Кале во Франции, в Бельгии, потому идем в Балтийское море.

— Что будете делать в Петербурге зимой?

— Конечно, если мы будем вмерзать в лед в Петербурге, то будем каждый год терять по пять месяцев. Поэтому на лето будем оставаться, а на зиму будем уходить туда, где вода в жидком состоянии.

— Как вы относитесь к замене «Штандарта» на «Алых парусах»? Насколько там уместна «Россия»?

— Отношусь спокойно. Я знал этот парусник, когда он еще назывался Mercedes, мы с ним гонялись, хорошие были друзья с владельцем, капитаном. Я видел его на фотографиях, перекрашенный и с новым именем. И физически он больше подходит, если читать Грина — похож больше.

Другой разговор, если обсуждать символику события. Парусник, построенный руками молодых ребят, в Петербурге, с мечтой ходить в море... как символ «Штандарт» подходит больше. Но для шоу в телевизоре парусник «Россия» лучше. И дай бог ему здоровья.

— Вы уже делали ремонт «Штандарта», меняли 40 % деталей. В каком состоянии он сейчас?

— Мы ежегодно поднимаем корабль. Последний раз делали это в ноябре. Сейчас вот в июле будем это делать снова. С ним все в порядке, мы на ходу и в боевом состоянии.

— Какой вообще срок службы у деревянных судов, подобных вашему паруснику?

В Портсмуте, в доке, стоит деревянный парусник 1695 года постройки. Он деревянный и до сих пор живой. В Англии 1887 года стоит парусник. С деревом гораздо проще — оно не ржавеет, как железо. Части корабля можно заменять одну за одной. И когда за ним есть уход, он может проходить и 100, и 200 лет.

— Как на вас сказался коронавирус? Как ситуация с фестивалями, гонками, пожертвованиями, за счет которых существует парусник?

— Для нас это серьезный удар. На этот год было запланировано 10 морских фестивалей. Каждый из них кормит, по сути, месяц. И все десять отменены. Перенесены на следующий год. По сути мы потеряли годовой бюджет и зажались по всем фронтам. В один момент оказались в Средиземном море, где все порты закрыты. Но слава богу, что у корабля много друзей. Мэр одного из испанских городков, Кастельон-де-ла-Плана, нас впустил, поставил в порт, и 47 дней мы простояли там. Это было тяжелое испытание — день сурка. Пятого мая пошли дальше. Вокруг всей Испании, через Гибралтар, пришли в Виго, где уже отменили все драконовские меры, зашли во Францию — там тоже уже почти все ограничения сняли, а в Голландии совсем легко. У нас уже были две группы, которые мы тренировали, теперь третья начинается.

Я активно ищу другие мероприятия. И надеюсь, что дотянем до начала фестивалей, получим какие-то авансы. Один хороший человек сказал мне: не надо говорить «у нас проблема». Надо говорить: «У нас есть разные возможности».

Беседовал Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

Как неоднократно рассказывала «Фонтанка», деревянный «Штандарт» — историческая реплика военного корабля Петра Первого 1703 года, построенная в Санкт-Петербурге в 1999-м под руководством Владимира Мартуся, который загорелся этой идей еще в 1992 году. В постройке помогал Виталий Мутко — с местом для строительства, Volvo подарила два двигателя по 560 лошадей каждый, губернатор Яковлев выделил средства на изготовление винтов на Балтийском заводе

Петербуржцы знают фрегат с алыми парусами — в 2005, 2006, 2007 годах он радовал выпускников, в 2008-м его заменили «Миром».

Корабль получил судовой билет ГИМСа еще до спуска на воду и до 2007 года совершенно легитимно ходил как маломерное судно, но потом ГИМС снял его с регистрации — «Штандарт» перестал соответствовать своему классу, выпав из поднадзорности в ГИМС, когда ведомство стало заниматься судами не больше 20 метров. Отдельная категория для исторических парусных судов в российском реестре не предусмотрена.

В итоге корабль оказался вне правового поля в России и был в «режиме бревна» буксиром переправлен в Европу, где смог продолжать путь по документам Всероссийской федерацией парусного спорта, поскольку в ЕС все парусные суда получают техосмотр от подобных общественных организаций.

За это время «Штандарт» побывал в 17 странах, освоил суровую акваторию Бискайского залива, несколько раз попадал в 9-балльный шторм. А его маршрут известен на год вперед. Все это время его создатель не оставлял попыток вернуться в родную гавань. Репортаж о жизни на судне читайте здесь.

Фото: /www.shtandart.ru

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Комментарии (5)

BrotherRabbit
Что-то подсказывает, что напрасно они заходят. Зайти-то задут, а вот выдут ли... Могут неожиданно задолженности какие-нибудь образоваться. Или иностранное гражданство вдруг обнаружится. Или кто-нибудь главный вдруг скажет, что это не спортивное судно.
dedmoroz_5e4d8827384c2
думаю, что Регистр на то и Регистр, что старинные правила постройки времен Петра 1 для парусного флота, также должны иметь силу, а не прекращать своё действие, существуя параллельно с новыми правилами, может так будет законно.... и, м.б., не будет таких идиотских проблем ...
Var
Раньше парусник Россия назывался Mercedes...
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