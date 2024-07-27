Фрегат «Штандарт», отправившийся на поиски еды и воды, нашел решение проблемы

Экипаж фрегата «Штандарт», которому власти Испании отказали в заходе в порт, нашел решение проблемы с водой и едой для экипажа. Об этом в субботу, 27 июля , «Фонтанке» сообщил капитан парусника Владимир Мартусь.

По его словам, жители небольшого города на острове Иль Аруса предложили привозить на «Штандарт» воду на своих рыбацких лодках-платформах.

Сейчас корабль встал на якорь в бухте возле этого острова. Экипаж «Штандарта» может спускаться на берег при помощи шлюпки, чтобы пополнить запасы еды и постирать одежду в местной прачечной.

«Морские власти Испании собираются прибыть на борт через несколько часов, чтобы обсудить ситуацию», — добавил Мартусь.

Исторический фрегат «Штандарт», построенный в Петербурге, из-за европейских санкций не впустили в порты Франции и Испании. Недавно экипаж поднял якорь, чтобы отправиться на поиски еды и воды.



В разговоре с «Фонтанкой» капитан Мартусь рассказывал, что еды и воды на паруснике оставалось на несколько дней. На «Штандарт» европейским властям жаловались проукраинские активисты.



Деревянный «Штандарт» — историческая реплика военного корабля Петра Первого 1703 года, построенная в Санкт-Петербурге в 1999-м под руководством Владимира Мартуся, который загорелся этой идей еще в 1992 году. В постройке помогал Виталий Мутко — с местом для строительства, Volvo подарила два двигателя по 560 лошадей каждый, губернатор Яковлев выделил средства на изготовление винтов на Балтийском заводе.