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    Фрегат «Штандарт», отправившийся на поиски еды и воды, нашел решение проблемы

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    Экипаж фрегата «Штандарт», которому власти Испании отказали в заходе в порт, нашел решение проблемы с водой и едой для экипажа. Об этом в субботу, 27 июля, «Фонтанке» сообщил капитан парусника Владимир Мартусь.

    Фото: предоставлено «Фонтанке»
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    По его словам, жители небольшого города на острове Иль Аруса предложили привозить на «Штандарт» воду на своих рыбацких лодках-платформах.

    Сейчас корабль встал на якорь в бухте возле этого острова. Экипаж «Штандарта» может спускаться на берег при помощи шлюпки, чтобы пополнить запасы еды и постирать одежду в местной прачечной.

    предоставлено «Фонтанке»

    «Морские власти Испании собираются прибыть на борт через несколько часов, чтобы обсудить ситуацию», — добавил Мартусь.

    Исторический фрегат «Штандарт», построенный в Петербурге, из-за европейских санкций не впустили в порты Франции и Испании. Недавно экипаж поднял якорь, чтобы отправиться на поиски еды и воды.

    В разговоре с «Фонтанкой» капитан Мартусь рассказывал, что еды и воды на паруснике оставалось на несколько дней. На «Штандарт» европейским властям жаловались проукраинские активисты.

    Деревянный «Штандарт» — историческая реплика военного корабля Петра Первого 1703 года, построенная в Санкт-Петербурге в 1999-м под руководством Владимира Мартуся, который загорелся этой идей еще в 1992 году. В постройке помогал Виталий Мутко — с местом для строительства, Volvo подарила два двигателя по 560 лошадей каждый, губернатор Яковлев выделил средства на изготовление винтов на Балтийском заводе.

    Фото: предоставлено «Фонтанке»

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