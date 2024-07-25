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    Фрегат «Штандарт» поднял якорь и отправился на поиски воды и еды. Видео

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    Экипаж исторического фрегата «Штандарт», построенного в Петербурге, поднял якорь и отправился «ближе к цивилизации», чтобы пополнить запасы еды и воды. Об этом в четверг, 25 июля, рассказал «Фонтанке» капитан Владимир Мартусь.

    предоставлено «Фонтанке»

    «Поднимаем якорь, чтобы перейти немножко ближе к цивилизации. Туда, где мы сможем набрать воды, купить еды. Миль 20 поближе к Виго [город в Испании]. Посмотрим, что получится», — объявил капитан Владимир Мартусь.

    Команда фрегата поделилась кадрами того, как они поднимали якорь. Недавно «Штандарт» остановился у испанских берегов, потому что его не пустили в порт страны из-за европейских санкций.

    В разговоре с «Фонтанкой» капитан Мартусь рассказывал, что еды и воды на паруснике оставалось на несколько дней. На «Штандарт» европейским властям жаловались проукраинские активисты.

    Деревянный «Штандарт» — историческая реплика военного корабля Петра Первого 1703 года, построенная в Санкт-Петербурге в 1999-м под руководством Владимира Мартуся, который загорелся этой идей еще в 1992 году. В постройке помогал Виталий Мутко — с местом для строительства, Volvo подарила два двигателя по 560 лошадей каждый, губернатор Яковлев выделил средства на изготовление винтов на Балтийском заводе.

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