Фрегат «Штандарт» поднял якорь и отправился на поиски воды и еды. Видео

Экипаж исторического фрегата «Штандарт», построенного в Петербурге, поднял якорь и отправился «ближе к цивилизации», чтобы пополнить запасы еды и воды. Об этом в четверг, 25 июля, рассказал «Фонтанке» капитан Владимир Мартусь.

«Поднимаем якорь, чтобы перейти немножко ближе к цивилизации. Туда, где мы сможем набрать воды, купить еды. Миль 20 поближе к Виго [город в Испании]. Посмотрим, что получится», — объявил капитан Владимир Мартусь.

Команда фрегата поделилась кадрами того, как они поднимали якорь. Недавно «Штандарт» остановился у испанских берегов, потому что его не пустили в порт страны из-за европейских санкций.

В разговоре с «Фонтанкой» капитан Мартусь рассказывал, что еды и воды на паруснике оставалось на несколько дней. На «Штандарт» европейским властям жаловались проукраинские активисты.

Деревянный «Штандарт» — историческая реплика военного корабля Петра Первого 1703 года, построенная в Санкт-Петербурге в 1999-м под руководством Владимира Мартуся, который загорелся этой идей еще в 1992 году. В постройке помогал Виталий Мутко — с местом для строительства, Volvo подарила два двигателя по 560 лошадей каждый, губернатор Яковлев выделил средства на изготовление винтов на Балтийском заводе.

